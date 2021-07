Donald Trumps familiebedrift er siktet for straffbare forhold U.S. nyheter

Donald Trumps familiebedrift og økonomisjefen skal ha blitt siktet for straffbare forhold.

De Trump Systemet er under etterforskning New York I mer enn to år har tjenestemenn feilrapportert eiendomsverdier for å få kreditt- og skattelettelser.

Men det antas at den mangeårige økonomisjefen overleverer seg som svar på en påstand, rapporterte CNN.

Bilde:

Alan Weiselberg (midt) med Donald Trump (venstre) og sønnen (midt). Bilde: Abby



Alan Weiselberg, som har tjent Trump siden 1973, vil møte i retten torsdag, rapporterte The Wall Street Journal.

Det er uklart hva de eksakte anklagene er, men det antas at Trumps team møtte advokater i forrige uke i et siste forsøk på å unngå en tiltale.

New York statsadvokat Lydia James fortsatte den sivile etterforskningen av Trump-organisasjonens økonomi til den ble kunngjort i forrige måned. Nå en “kriminell ferdighet”.

Bilde:

Trump Tower i New York City er en av Mr. Trumps eiendommer



Mens han undervurderte andre eiendeler for å sikre skattelettelser, økte Trump-organisasjonen verdien av noen av eiendelene for å få større lån, sa MS.

Disse inkluderer Trump Tower, hans nordlige Manhattan eiendom, et hotell i Chicago og Los Angeles Golf Course.

Bilde:

Hans hotell i Chicago blir etterforsket av en kriminell etterforskning ledet av fru James



Separat har Manhattos distriktsadvokat Cyrus Vance – fru James er som en demokrat – etterforsket sin forretningsaktivitet siden før Trump ble president.

Trump, som fortsatt er utestengt fra de fleste sosiale medier, har gjentatte ganger stemplet all forskning for ham som en “heksejakt”. “Uhøflig, voldelig og partisk”.

Han svarte ikke på spørsmål om etterforskningen, som journalister ropte på ham under et besøk til den meksikanske grensen. Texas På onsdag.

Bilde:

Trumps golfbane i LA er under etterforskning



En talsmann for den tidligere presidenten har ennå ikke kommentert påstandene.

Men hans mangeårige tidligere seniorrådgiver Jason Miller sa onsdag at de kriminelle anklagene mot hans gamle arbeidsgiver var “politisk fryktelige for demokrater.”

“De fortalte sine fanatikere og deres støttespillere i vanlige medier at det handlet om president Trump,” sa han på Twitter.

“I stedet trakasserer deres heksejakt en uskyldig 80-åring for å ha tatt gratis parkering!”, La Miller til – med henvisning til 73 år gamle hr. Weiselberg.