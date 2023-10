I Polen valgte velgerne Donald Tusks proeuropeere, et slag i ansiktet til de nasjonalistiske populistene ved makten.

I Polen er det slutt på spenningen, noe som er gode nyheter for proeuropeere. Sentristiske opposisjonen har ifølge meningsmålingene sikret flertall i forsamlingsvalget som ble avholdt denne søndagen. De regjerende nasjonalistiske populistene, Jaroslaw Kaczynski fra Lov og Rettferdighetspartiet (PiS), og ytre høyre ble beseiret.

Umiddelbart etter at meningsmålingene ble offentliggjort, sa den propolske europeiske opposisjonslederen Donald Tusk:

«Polen vant, demokratiet vant, vi sparket dem ut av makten (…) Det er slutten på denne dårlige perioden, det er slutten på PiSs styre.»

Tre sentristiske opposisjonspartier, Donald Tusk’s Citizens» Coalition (KO), Third Way Christian Democrats og Venstre kom sammen for å vinne 248 seter i det 460 medlemmer store parlamentet, PiS. og Forbundet (Ytterst til høyre) fikk 212 seter. , ifølge de første spådommene.

Jaroslaw Kaczynski, leder av lov og rettferdighetspartiet, erkjente at utfallet var usikkert.

Han fortalte tilhengere samlet ved hovedkvarteret hans at partiets resultat, som fikk nesten 37 prosent av stemmene ifølge utgangsmålinger, var en enorm seier, men innrømmet at han ikke kunne beholde makten.

«Spørsmålet foran oss er om denne seieren vil bli til et nytt mandat for vår regjering, det vet vi ikke ennå. Men vi må være trygge på, om vi sitter med makt eller opposisjon, vil vi gjennomføre denne planen. I en annen måte,» sa han. sa Kaczynski.

Utgangsmålingen har en feilmargin på pluss eller minus 2 prosentpoeng.

Opptellingen av stemmer pågår fortsatt, og den statlige valgkommisjonen håper at de endelige resultatene vil foreligge innen tirsdag morgen.