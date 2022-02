DONDE WANCEER’S PUNCH: Åtte suspensjoner har blitt bedt om, inkludert 2 suspensjoner

Etter å ha knivstukket Charleroi Valentine Ozornwafors forsvarer på lørdag, ble Union Saint-Gilloise-spissen Dante Vanzeir innkalt direkte for det belgiske fotballforbundets (URBSFA) disiplinærkomité.

Belka







Av Jonas Bernard

Lagt ut 22.02.2022 kl. 13:42 Studietid: 1 minutt



JegDen belgiske unions statsadvokatkontor krevde tirsdag suspendering av seks nyttige kamper og to betingede dommer mot Dante Vanzier, etter et slag gitt til Valentine Ozornwafor under lørdagens Charleroi-Union Saint-Gilloise-kamp. Statsadvokaten bemerket at det ikke var noen historie med å rettferdiggjøre denne tillatelsen, sammenlignet med de åtte avgjørende kampene som hang i ansiktet på den røde djevelen.







Den endelige avgjørelsen ventes senere på ettermiddagen etter anmodning fra Daniel Spreutels, medlem av foreningens styre, sammen med Dante Vanzeir. Sistnevnte forklarte at Carlo ikke ønsket å sende vekteren til sykehuset.

Spillerens forsvar var basert på hans eksemplariske natur og atletikk i to år, men tvert imot, på grunn av hans internasjonale status, nektet han å etterligne ham ved å bruke den maksimale straffen i åtte kamper. Slik sett håper forbundet å redusere antallet effektive utvisningskamper.