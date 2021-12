Doom Slayer kommer snart til Fortnite-butikken

Hovedpersonen i doom-franchisen kan være en av de neste Fortnight-skinnene i et annet videospillunivers.

Dette er ikke første gang ryktet dukker opp. Spesielt den første Fjorten dager Er ekspert på alle typer samarbeid, Og vi har allerede sett i tidligere sesonger Mange snarveier Med karakterer fra tegneserier, filmer eller videospill. Etter en ferdig Infiltrasjonsdans høst gutter, Doom-rettigheter kan komme i Epic Battle Royale.

I følge interiøret Jeff Group Intervjuet på podcasten XboxEra, Et Doom Slayer-skinn forventes å komme i butikken snart. Årsaken er enkel: forlaget er for tiden engasjert i en diskusjon Microsoft For å importere sine mange rettigheter. Skytespillet ble relansert i 2016 ved hjelp av Bethesda, som eies av Xbox Game Studios og morselskapet til historikerne innen IT-programvare. Tuning bør gjøres veldig enkelt, Microsoft har allerede lånt ut sine Hollow-eierskapsmidler tidligere.

Men hvis mennesket er overbevist om sannheten til denne informasjonen, Fristen for å implementere dette samarbeidet er usikker. For noen skinn måtte vi vente noen måneder (hei Naruto) Før du formaliserer spillet. Domquins ankomst kan ende neste sesong Kapittel 3 har akkurat begynt.