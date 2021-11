Doon ble en av årets 10 største hits på billettkontoret i USA

Høyde Krysser en ny milepæl på billettkontoret i USA og bekrefter suksessen: Godzilla vs. Selv om Kong og HBO Max.

Dette er den vakre regelen som tar form Høyde, Ledelse for å overvinne tilbakeslag og vanskeligheter. Under press fra regissør og studio-medprodusent Legendary, gikk Warner til slutt med på å gi ut filmen på kino. Imidlertid var det et reelt testpotensial Denise Villanueva For å imponere det amerikanske folket, Hvis vi allerede visste at denne testen var en suksess, vet vi nå at den er bedre enn forventet og på best mulig måte.

Alt er bra

Toon har faktisk samlet inn over 100 millioner dollar på det amerikanske billettkontoret, som ser ut til å være relativt lite sammenlignet med de vanlige tallene før epidemien for et produkt av denne størrelsen, men i dag er det en bemerkelsesverdig prestasjon. Avgjørende bevis: Med denne poengsummen, Høyde Introdusert på topp 10 mest scorende listen i 2021 på det amerikanske billettkontoret. Cong mot Godzilla, Han finner seg utvist fra scenen.

Definitivt den neste direkte konkurrenten Jungelcruise Og hans $ 116 millioner ser nå ut til å være umulig å fange på dette tidspunktet Høyde Denne Thanksgiving-helgen bør fortsette å skrape noen millioner til (spesielt takket være nyutgivelsen på IMAX) og fullføre veien som mange trodde var umulig selv for et år siden (husk denne våren, eller Cong mot Godzilla Laget arrangementet nøyaktig). Vi må ikke glemme at det er nødvendig å ta hensyn til utnyttelsen av streaming, spesielt på HBO Max.

Jeg fikk beskjed om å lage litt krydder

Kort sagt, samtidig Høyde En av årets bestselgende filmer, og en av de mest irriterende filmene av regjeringen, ble den tvunget til å forlate sin første utgivelse ved jul og utsette den i nesten ett år, noe som viste seg å være en av de beste tilbudene. Årets. Dessverre hater vi å gjøre det, men vi må moderere vår entusiasme: det er langt fra 2021-motorer. Legenden om Shang-ci og de ti ringene Hvor Kan vente med å dø. Forresten, ikke ha noen illusjoner: Høyde Disse første 10 plassene vil ikke vare lenge og vil bli ødelagt på et øyeblikk Spider-Man: No Way Home. Men gleden til fansen forblir den samme. Høyde En seier faktisk. Hvem visste at Oscar-utdelingen ikke ville få litt mer?