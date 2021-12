Døren til Bruno Venancy Standard-salg er ikke helt lukket!

Dette har de ventet på lenge. Denne torsdag kveld, under et videointervju som varte i nesten to timer, stilte standardfansen (representert av klubblederne til supporterne) alle spørsmålene sine til lederen av Rouches. Til stede var også Christian Hanon (sikkerhetssjef), Olivier Smeets (forbindelsesleder) og Quentin Gilbert (forbindelsesoffiser for støttespillere). Her sies det, emnet for leksjonen.

Han gjorde alt for å spille i kampen mot Standard Beersat

Serieformannen forsikret at alt lå til rette for å holde kampen også bak lukkede dører. Men politistreiken kombinert med publikums høyrisiko karakter hindret kampen i å finne sted. Beslutningen om å utsette ble tatt av ordføreren i ligaen og guvernøren i ligaprovinsen, noe som ville tillate Peirce å unngå å gripe russerne mot hans vilje (0-3). Saken tas opp til behandling i Disiplinærkommisjonen 24. desember klokken 10.30.

Presidenten er taus om footgate-filen

Bruno Venanci er veldig stille om Calcutta, hvor navnet hans er nevnt i noen overganger (Mladenovic, Cimirot, Kosanovic). Han avviser retroprovisjoner og ser ikke for seg at filen kan ha negative effekter for klubben. Standard har allerede sendt inn en klage mot Oliver Renard og Dejan Welzkovic.

Det jobbes med å identifisere støttespillere på plenen ut mot Charleroi

Etter kampen mot Charleroi tok Standard en rask beslutning om å stenge første etasje i T3 og T4, før han forfulgte en mer fleksibel posisjon med abonnenter på disse spesielle stedene (som ikke hadde noe å gjøre med hendelsene i det vallonske sjokket). De vil bli plassert andre steder på banen. Men avgjørelsen tillot ikke klubben å komme seg fra den belgiske unionen, som faktisk krevde tre kamper bak lukkede dører og en ble suspendert. Rettssaken skal starte 21. desember. Klubben og politiet gjør alt de kan for å identifisere støttespillere som er involvert i hendelsene i det vallonske sjokket slik at situasjonen raskt kan strømlinjeformes.

Venancy ønsker å ta kontroll over klubben, men utelukker ikke engrossalg

Bruno Venanci erkjente at Standards økonomiske situasjon var subtil etter feilene som ble gjort i forbindelse med helsekrisen. Derfor leter han etter investorer. Lederen for Rouches har uttrykt et ønske om å ikke lede klubben alene. Det er åpent for minoritetsinvestorer, 50/50 ledelse eller full oppkjøp av klubben. Så det stenger ikke helt døren for salg eller økning i personlig kapital som siste utvei.

Foreløpig har fem kandidater meldt interesse, og tre av dem har allerede blitt tilbudt en sjanse. Tilbudet fra de to siste investorene forventes før 31. desember, fristen for due diligence-perioden (kjøper aksepterer informasjon tilgjengelig fra selger). Flertallet av investorer er interessert i klubben og stadion, opprettet eiendom.

Etter 1. januar 2022 vil Bruno Venanci velge en partner for å holde eksklusive diskusjoner. Et endelig oppgjør er ventet 1. februar 2022. Et investorbesøk vil gå hånd i hånd med å etablere et nytt bedriftskart.

Hvis investordeltagelse ennå ikke er registrert, kan det være av flere årsaker: Calgate; President Roach håper at endringen i skattestatusen til fotballspillere og Edmilson-saken vil bli løst snart i samråd med Sindh-Trudeau. På den annen side er investering i et akademi en av prioriteringene under en investors besøk.

Luca Elsner elsker kremer og forsterkninger

Luca Elsner ba om fjerning av kjernen og investeringen, med tanke på at speidercellen var for svak.

Arbeidet med bakken starter i juni

Som presidenten sa i et intervju med oss ​​for noen uker siden, starter arbeidet i juni. Han bemerket imidlertid at det var en forsinkelse i byggingen av en rundkjøring på tribune 2-nivå og arbeidet kunne ikke starte før det var fullført.