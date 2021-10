Dortmund og Norge skjelver

Klubben hans, Borussia Dortmund, er utelukket fra VM-kvalifiseringen 2022 med en hamstringskade, men kan stort sett bli savnet av Norges velgere.

Borussia Dortmund-stjernespissen Earling Holland er ute av kampen.Flere uker“, annonserte treneren hans på fredag, et slag for den tyske klubben og det norske utvalget, begge avhengige sterkt av spissen.”Han lider av en hofteskade som hindrer ham i å spille“han kommer tilbake”En stundBVB-trener Marco Rose fortalte på en pressekonferanse. 21-åringen spilte sitt fulle møte med Dortmund onsdag under det store nederlaget (4-0) mot Ajax Amsterdam i Champions League. “Det er på tide å fokusere på behandlingen min. Jeg kommer sterkt tilbake!Hollande startet på Twitter med et bilde av seg selv som takker publikum med budskapet sitt.

Fraværet av spissen er dårlige nyheter for den tyske klubben, som for øyeblikket er nest bare ett poeng bak de bayerske lederne i Bundesliga. Med 9 mål denne sesongen er han på toppen av den tyske ligascorerrankingen sammen med sin Bayern-lagkamerat Robert Lewandowski. Det er en hodepine for treneren hans at det ikke er noe reelt alternativ til denne posisjonen: han alene representerer en – tredjedel av alle målene Dortmund har scoret i Bundesliga denne sesongen. Han er også klubbens beste pasningsspiller med 4 assists til kontringen.

Se også – Earling Hollands første hat-trick i Bundesliga

Norge er i faresonen

Nordmannen har allerede gått glipp av tre kamper med en lårskade, men var tilbake i startspillet i midten av oktober. Han drar nytte av regelen kunngjort i kontrakten hans ved slutten av inneværende sesong og er allerede foretrukket av de største europeiske klubbene i England og Spania. Det er et slag for det norske landslaget, som må spille i to møter 13. og 16. november (mot Latvia mot Nederland) for å være med i VM 2022.Jeg snakket med Dortmund og Erling og bestemte at han skulle holde seg unna landslagssamlingen.», sier sensor Ola Sand til det lokale nyhetsbyrået NTB. “Det er en skade som tar tid å lege. Det blir minst tre-fire uker, og merNorge, som ikke har spilt i en stor landskamp siden EM 2000, ligger for tiden på andreplass i gruppe G, to poeng bak Nederland og to poeng foran Tyrkia.