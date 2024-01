Dounia Batma og Saïda Charaf: Latifa Raafat blir involvert

Latifa Rafat delte et bilde av Dunia Padma og hennes to døtre Kajal og Laila Rose på Instagram-kontoen sin med følgende bildetekst; «Ikke kjemp med hverandre, dere vil mislykkes og ikke spre kreftene deres. Du vil jobbe med besluttsomhet og utholdenhet. Allah er med dem som er tålmodige. «.

Les: Dounia Batma og Saïda Charaf: Kamp i retten

Som en påminnelse, sendte Dounia Batma og søsteren hennes Ibtissam inn en klage mot Saïda Charaf for fornærmelse, baktalelse og trusler på sosiale nettverk. Retten i første instans i Marrakech utsatte saken til mandag 29. januar.

Les: «Ørkenens Escobar»: Latifah Rafat åpner opp om sin eksmann

Latifah Rafat, ekskonen til en beryktet narkobaron kjent som «Escobar of the Desert», er for tiden i sentrum av en affære som involverer flere politiske og sportslige personer, inkludert presidenten i den orientalske regionen, Abdenbi Beyoi, og Said Nasiri . , president for Wydad Casablanca. I en nylig video bekreftet den marokkanske artisten at han ikke var involvert i saken på noen måte, og at han ikke ble informert om hans ulovlige aktiviteter i løpet av de fire månedene og ti dagene de giftet seg.