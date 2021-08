DownEast: En av Maines “Beste småbyer sentrum”

Norge – I sitt nummer av juli 2021, Nedover øst Magasinet kunngjorde hva butikkmenn og kunder i Norge allerede vet: Det er en av Maines “beste småbyer i sentrum.” Norge ble valgt sammen med fem andre lokalsamfunn over hele staten, nemlig Gardiner, Holton, Bath, Thomaston og Berwick.

Artikkelen inkluderte head-on-hat til Weary Club, en unik fellesklubb i Norge som ble grunnlagt i 1923 som baserte medlemskapet på søkerens evne til å redusere barberhøvelen nok til å flyte, samt til Ordway Grove på Pleasant Street, en skog et område på ti dekar. Bevar der noen av Maines eldste kjente trær fortsetter å vokse.

“Fotografen tilbrakte hele ettermiddagen med oss ​​å fotografere alle de forskjellige aspektene ved bryggeriet,” sa Brenda Milhouse, medeier i Norway Brewing Company. “Hun ble sammen med oss ​​for et måltid etter at jeg så for meg henne. Hun hadde babyen sin på en bærer hele tiden og var glad for å henge med oss ​​også.”

Andre restauranter i historien er Cafe Nomad og Dolce Amici.

Fotograf Kate Borgault poengterte å markere det norske operahuset, som begynte å revitalisere seg da forhandlere flyttet inn i bygningens renoverte butikkvinduer fra 2013 og fortsetter i dag med innsamlinger fra lokalsamfunnet som til slutt vil resultere i åpning av lokalet.

Weber & Fine, stryke- og vinbutikken i første etasje i operahuset, var et bemerkelsesverdig trekk ved artikkelen. Medeier Kimberly Hamlin sa at hun ikke hadde mottatt forhåndsvarsel om dette, men at butikken hennes hadde tjent på avsløringen av et besøk i Borgo.

“Jeg så definitivt mange besøkende gjennom artikkelen,” sa Hamlin. “Jeg er heldig i butikken min, tror jeg, for jeg vil bruke litt mer tid på å chatte med folk når de kommer … enn noen kunde noen gang ville gjort på en kaffebar. Mange mennesker har sitert artikkelen som en grunn til å besøke by.”

Adrienne Cote, medeier av en annen Brick & Mortar-butikk på operahuset og eier av bokhandelen The Tribune nedover gaten, fikk et dobbeltskudd for publisiteten.

“Fotografen var en vanlig kunde (på Tribune),” sa Cote. “Det var flott å markere den lille byen vår Nedover øst. Vi vet alle hvor flott byen vår er, og nå kjenner de andre mennesker som liker Maine også. ”

Kote sa at få mennesker som besøkte butikkene hennes nevnte artikkelen, selv om hun ikke kunne bekrefte at den hadde tiltrukket seg nye kunder. Brick & Mortar, en spesialbutikk for hjemmevarer, er fortsatt i sitt første driftsår, og The Tribune er langt foran fjoråret da den bare åpnet på fortauskanten og kapasiteten var begrenset når døren ble åpnet for publikum.

Scott Burke, eier av Nomad Café, partner i Viber & Vine og styremedlem i Norwegian Opera House Foundation og president i sentrum av Norge, er glad for å se at årene med investeringer i Main Street i Norge har gitt resultater.

“Det gjorde meg så glad å se det, og vi fortjener det,” sa Burke i en e -postmelding. “Så mange mennesker har jobbet hardt i nesten 20 år for å lykkes med å revitalisere dette vakre historiske sentrum. Det er alltid godt å ha denne suksessen anerkjent i hele landet.”

