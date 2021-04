“Downton Abbey, sesong 2” sendes denne søndagen på WCTE Kunst og underholdning

WCTE har kunngjort tidsplanen for denne uken.

Torsdag 29. april

19.00 – “Beste naturlige togturer”. Denne episoden tar for seg Golden Rush-toget på Skokway Alaska, The White Pass og Yukon Route. Deretter reiser den til Tennessee og ankommer Tennessee Valley Railroad, og fullfører deretter Strasbourg Railroad i Amish-nasjonen Pennsylvania.

19:30 – Tennessee Crossroads.

20.00 – “Live Green Tennessee” besøker Winchester Farm i Danseville, bestemor og barnebarn bak settet på Stone Sisters og Dale Hollow Fish Hatchery i Selena.

20:30 – “Noen med Becky Magura”. Becky Magura sitter sammen med tidligere amerikanske kongressmedlem Bob Clement, en Nashville-politiker som satt i det amerikanske representanthuset fra 1988 til 2003.

21.00 – “Frank Cote Clement: 41. guvernør i Tennessee”. En omvisning på The Clement Railroad History Museum for å lære om historien og fortiden.

21:40 – “Extra Mile”. Kort dokumentar om senator Alexander som går over Tennessee mens han kjemper for guvernør.

22.00 – “Bluegrass Underground”.

22:30 – “Songs in the Center”. OH, The Pecky R. fra Worthington. Vert av singer-songwriter Eric Knesta fra McConnell Arts Center.

Fredag ​​30. april

17:00 – “WCTE Live 17:00”

17:30 – “BBC World News Today”.

18.00 – “PPS News Time”.

19.00 – “Washington Week”.

19:30 – “Shooting with Margaret Hoover”.

20.00 – “Internasjonal jazzdag”. Ta en titt på den 10 år lange International Jazz Day-konserten med dusinvis av musikkikoner.

22.00 – “Fjellens sang”. Sjelden scene.

1. mai lør.

19.00 – “Classic Gospel”. Uhøflig mot Goodmans.

20.00 – “Antikviteter Roadshow”. Vintage Visita.

21.00 – “Lost River Sessions”. Harmony Heavy Americana Doubles Great Peacock, KY, fremfører et lydspor på fakultetshuset i Bowling Green.

21:30 – “Upper Cumberland Camera”. En oversikt over WCTEs fortid med dette kapitlet som dekker historien om fosterhjem.

22.00 – “Austin bygrenser”. Et times langt sett med låtskriver John Bryan.

Søndag 2. mai

15.00 – “Ray Stevens Cabaret Nashville”. Gjest: Bill Anderson.

15.30 – “Sun Studio Sessions”.

16.00 – “Downton Abbey sesong 2 i mesterverk”. Da krigen nærmet seg slutten Downtons adelsmenn og tjenere på nytt. Mary og Sir Richard går på jakt etter eiendom. En mystisk såret offiser gir en sjokkerende åpenbaring.

17:30 – “Bluegrass Underground”.

18.00 – “PBS Newshor Weekend”.

18:30 – “Noen med Becky Magura”.

19.00 – “Last Tango in Halifax”. Syv år etter ekteskapet er Alan og Celia fortsatt savnet. Allens bror Ted planlegger å besøke fra New Zealand. Sinne oppstår når penger blir tema for samtalen på Caroline og Gillians bursdagsfest.

20.00 – “Atlantic Crossing on Masterpiece”. Martha bruker middagsbordtriks for å hjelpe Norge. Den første damen gir Martha ekstraordinære leksjoner i offentlige taler. President lander på farlig grunn med Martha.

21.00 – “World Fire in Masterpiece”. Harry og fraksjonen hans når Dunkerque, og motsetninger er stablet mot dem.

22.00 – “Genetikk: En intim historie”. Historien til det menneskelige genomet kombinerer vitenskapelige og personlige historier. Pasienter med sjeldne genetiske sykdommer og deres leger søker å finne botemidler, ofte i et løp mot tiden.