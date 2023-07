Dr. Dre forklarer hvorfor han nektet å jobbe med Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder og Bruce Springsteen

Gitt den lange levetiden til Dres karriere, har mange emner dukket opp på Kevin Hart-showet, «Hjerte til hjerte», spesielt samarbeidet. Den kaliforniske rapperen og produsenten fra den kjente gruppen NWA har jobbet med mange artister som The Game, Kendrick Lamar, Anderson. Bach, men spesielt Eminem og Snoop Dogg ville absolutt ikke hatt den samme karrieren uten ham, og innrømmet at han nektet å jobbe. Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder og Bruce SpringsteenVi kan lese på PureBreak.

Ja, du leste riktig! Men Dre delte årsaken til avslaget, noe som er veldig interessant. Han forklarte om verten sin: «De ba meg om å jobbe med dem, og jeg sa: «Hva skal jeg gjøre med dem? De er superheltene mine.».

Han sa presist: «Det er slik jeg føler om å jobbe med Stevie, Prince, Michael, Bruce Springsteen og alle de fantastiske artistene. De er mine jævla helter…Jeg liker ideen om å kunne fortelle meg selv at jeg vokste opp med å lytte til dem, og jeg vil at det skal forbli slik. Jeg vil ikke ødelegge den ideen.».