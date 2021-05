Dr. Who | Noel Clark Ends & Arts News står overfor nye anklager relatert til ugjerning i settet

Skuespiller, skribent og regissør Noel Clark har blitt beskyldt for seksuelt misbruk av BBC-serien Dr Hu’s sett.

Clark Undersøkelsen, først publisert i The Guardian, har vært involvert i kontrovers over påstander om at rundt 20 kvinner mishandlet og seksuelt trakassert ham.

Så var han hans BAFTA-medlem suspendert, Sky stoppet alt arbeid med ham og slutten av sesongen Visning av ITV Ikke sendt på TV.

45-åringen har tidligere “på det sterkeste” nektet påstander om seksuelt misbruk eller kriminell oppførsel, men sa at han ville søke profesjonell hjelp og beklager “dypt” for sine handlinger.

Bilde:

45-åringen avviser påstandene ‘hardt’



Skuespilleren, som spilte Mickey Smith, en biltekniker fra 2005 til 2010, har blitt anklaget for å ha trakassert flere kvinner seksuelt i et BBC-show og på en reklamearrangement.

En kvinne som jobbet som løper og sjåfør for serien fortalte The Guardian at hun klaget til showets assisterende regissør om hennes oppførsel og var involvert i ulike oppgaver som et resultat.

Bilde:

Clark (til høyre) med sin bombesikre medstjerne Ashley Walters



En uttalelse fra BBC til nyhetsbyrået PA sa: “BBC er imot alle former for upassende oppførsel, og vi er sjokkert over å høre disse påstandene.

Noel Clarks suksesshistorie fra Showbiz – To BAFTA-suksesser fra Dr. Who’s gjennombrudd

“For å være helt klar, vil vi undersøke spesifikke påstander fra enkeltpersoner til BBC – og hvis noen har blitt utsatt for eller sett upassende oppførsel på noen måte, oppfordrer vi dem til å ta det opp direkte med oss.

“Vi har en nulltoleransetilnærming og har sterke prosesser – de blir kontinuerlig gjennomgått og oppdatert for å gjenspeile beste praksis – for å sikre at eventuelle klager og bekymringer blir behandlet med største alvor og bekymring.”

Clarks representanter er blitt kontaktet for kommentar.

I forrige måned nominerte britene Bafta Clark til kinoprisen – men Trakk det Etter rettssaken til The Guardian.

Clark ble født i London og fikk tidlig anerkjennelse for sin rolle i de britiske filmene Kittlet and Adulthood, der han spilte og skrev og regisserte kreditter. Etter suksessen med filmene ga Bafta ham sin voksende stjerne.

Han ble enda mer fremtredende i Dr. Howe, og dukket opp i 2018 Sky Police-dramaserien Bullet Proof.