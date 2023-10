Dra nytte av denne ukens beste Amazon flash-salg – et utvalg av essensielle varer til rabatterte priser!

Leter du etter eksepsjonelle tilbud du ikke vil kunne motstå? Ikke lete lenger, for Amazon er der du finner de mest fristende lyntilbudene. Vi har sett på massevis av muligheter for å gi deg de fem beste valgene våre, fra en rekke kategorier og til utrolig rimelige priser!

En uventet kulinarisk revolusjon: Oppdag de utrolige egenskapene til denne innovative enheten som vil forandre hverdagen din!

For kjøkkenet ditt: Philips oljefri frityrkoker

Philips oljefri frityrkoker ©Amazon

Oljefri matlaging blir mer og mer populært. Faktisk takket være dette Philips luftfrityrkoker, nå kan du steke med opptil 90 % mindre fett uten å miste smaken. Du kan også laste ned NutriU-applikasjonen for å motta personlige oppskrifter i henhold til din smak og alltid ernæringsmessige. Redskapet har også en innebygd timer, du kan forhåndsinnstille en koketid på opptil 60 minutter. I tillegg har du uendelige muligheter: stek, bake, grille, steke og til og med varme opp. Steking er nå sunnere med Philips Essential Airfryer.

For bilen din: Rikin håndstøvsuger

Rikin håndstøvsuger ©Amazon

Rikin håndstøvsuger for biler, Med en sugekraft på opptil 8500 Pa fjerner den enkelt flekker fra bilen din og sikrer renslighet og hygiene. I tillegg lar dens trådløse drift deg bruke støvsugeren når som helst og hvor som helst. Du kan enkelt transportere den, og takket være hurtiglading tar den håndholdte støvsugeren bare to timer å lade opp helt. Du vil også dra nytte av komplett tilbehør som: en forlenget slange, en børste eller et munnstykke. Du kan bytte tilbehør i enhver situasjon for å gjøre rengjøringen enklere.

For Switch: Agatha Christies spill

Agatha Christie-spill for Switch ©Amazon

Gå på eventyr med dette. Agatha Christie-spill for Switch. Han leder en strafferettslig etterforskning av en av Hercule Poirots første saker, før han ble den legendariske detektiven vi kjenner. Gåter, fradrag, mysterier og avhør, blir en ekte detektiv.

For smarttelefonen din: et fargerikt etui

Magsafe iPhone-deksel ©Amazon

Dette iPhone deksel Den er tilgjengelig i forskjellige farger og er designet med kvalitetsmaterialer. Faktisk er den laget med et spesielt anti-gulnende og gjennomskinnelig materiale for en myk og silkeaktig følelse. Det spesielle belegget gjør overflaten svettebestandig og holder telefonen ren. Dekselet er enkelt og elegant og viser din iPhones originale stil samtidig som det fortsatt er MagSafe-kompatibelt for trådløs lading.

For drinkene dine: Philips-kannen

Philips vannfiltreringskanne ©Amazon

Begynn å drikke filtrerte drikker nå med philips kanne som effektivt reduserer skadelige stoffer som mikroplast, klor, kalk, tungmetaller, PFOA og andre forurensninger. I tillegg tillater dens høyytelsesteknologi 20 % raskere vannfiltrering sammenlignet med lignende modeller og større kalkreduksjon. Bonus: Du gjør noe for miljøet siden hvert filter varer i 30 dager og sparer opptil 200 plastflasker.

