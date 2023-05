Dra nytte av en vinylplatespiller for mindre enn 100 euro med dette flashtilbudet fra Cdiscount

Elskere av retroobjekter som liker lydgjengivelsen av gamle vinylplater vil bli forført av platespilleren Lenco LS50, til salgs på Cdiscount. Denne enheten er utstyrt med høyttalere og har en plate med en diameter på 30 cm. Med justerbar hastighet kan sistnevnte brukes som et stativ for å lytte til dine 33rpm, 45rpm og 78rpm plater. Du kan også justere motvekten på din Lenco LS50 platespiller for å passe dine behov. For å beskytte det nye tilbehøret og platene dine mot støv, lukk ganske enkelt det integrerte dekselet. Denne platespilleren er laget av svart tre, og er dekorert med LED-lys med variabel farge. Vurdert et gjennomsnitt på 4,8 stjerner av kjøpere, støtter denne varen Cdiscount ekspresslevering etter ønske. Gå raskt til Cdiscount, for å få Lenco LS50 platespiller til 90,92 euro i stedet for 147,85 euro.