Dragon Balls forfatter er elsket av fans, men liker ikke denne karakteren

Dragon Ball er en kulthistorie, og som alle sagaer som nyter denne statusen, har den like legendariske karakterer: tenk om skaperen av franchisen ikke hadde mye hengivenhet for Vegeta.

En karakter beundret, men ikke av faren

Det vi kan si er at Dragon Ball-serien er et møbel: det er et av de mektigste merkene i popkulturen, og det er det fortsatt i dag takket være Dragon Ball Super. Gjennom sine forskjellige buer har sagaen etablert kultkarakterer: Goku åpenbart, men også Krillin, Piccolo, Trunks, Prolu, Boo, Frieza og andre. Og så er det Vegeta, tilsynelatende et av de mest beundrede ansiktene i samfunnet.

Problemet er at Akira Toriyama, som skrev Dragon Ball, ikke likte det. Faktisk ble hovedantagonisten i begynnelsen skrevet for å dø etter klimakset av Saiyan-sagaen! Det var i hvert fall Toriyamas plan… helt til han innså at karakteren hadde flere stemmer enn Goku i en popularitetsmåling.

«Vegeta, jeg liker ham ikke så godt, men hans nærvær er veldig nyttig for meg»Avslørte nylig mangakaen under et intervju for Dragon Ball Taisenshu 2. Det er det!

Alle kan forandre seg, også vegetarianere

Toriyama innrømmer imidlertid at hans forakt for Vegeta ikke varte evig Hans forfatterskap, som gjenspeiler utviklingen av personligheten hans, hjalp mye.

I begynnelsen av serien trodde jeg Vegeta kom til å bli en ubehagelig person og en dårlig fyr. Men som jeg skrev, ble jeg overrasket over den komplekse personligheten til denne skurken. Beveger seg av seg selv.

Resten, som vi vet i dag, Vegeta er en av hovedpersonene i Dragon Ball Super, spesielt å slå seg sammen med Goku for å konfrontere Heat-søsknene. Vi ser for oss at han har bedre dager foran seg.