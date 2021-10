Dragonitter er tilbake i himmelen vår: disse stjerneskuddene vil nå toppen i kveld

Noen av dere har kanskje lagt merke til stjernene som samler seg på himmelen i noen dager. Arrangementet vil ha en topp fra 8. til 10. oktober. Disse meteorbygene kalles dragonitter. Hvorfor dette navnet? Dette er fordi de finnes i nærheten av dragegalaksen (en galakse er en gruppe stjerner på himmelen som er nær hverandre). Dragen kaller seg “Drago” på latin. Hvor er dragens galakse? Den ligger i nærheten av Ursa Major -galaksen (se bildet nedenfor). Dette er stedet for deg å besøke.

For de uinnvidde er stjerneskuddene meteorer. En meteoritt er et stykke stein som kommer inn i jordens atmosfære. Høyhastighetsfriksjonen til meteoritten med molekylene i jordens atmosfære vil gradvis ødelegge meteoritten og produsere lys, noe som resulterer i et stjerneskuddsfenomen. Hvis meteoritten ikke brenner helt og et stykke jord når jorden, kalles det ikke lenger en meteoritt, men snarere en meteoritt.

Dragonitter er små rusk fra kometen Kyogopini-Jinner, som går i bane rundt solen etter 6 og et halvt år.