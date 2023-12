Drama i New York: En mann dreper fire medlemmer av familien før han blir skutt

Ifølge myndighetene tilhørte de fire omkomne samme familie og ble drept av slektninger.

Politiet i New York sa søndag rundt klokken 05.00 lokal tid (11.00 BST) at de ble kalt til et hjem i Far Rockaway-området av et av ofrene, «en ung kvinne som sa at en slektning drepte familiemedlemmene hennes». familie, sa politisjef i New York, Jeffrey Madre, søndag.

Ved ankomst fant en patrulje et hus som sto i brann, samt en mann foran huset som dro med seg en koffert. Den 38 år gamle mannen tok deretter frem en kniv og angrep to betjenter, og kuttet den ene i nakken og brystet og den andre i hodet. En av tjenestemennene åpnet ild og traff den mistenkte. Alle tre ble brakt til sykehus, hvor overfallsmannen ble erklært død ved ankomst.

Andre offiserer nærmet seg det brennende huset og fant en 11 år gammel jente liggende foran huset. Til tross for at hun ble sendt til sykehus, overlevde ikke sistnevnte skadene.

Brannvesenet fikk slukket husbrannen. Politiet tok seg inn i hjemmet og fant ytterligere fire ofre. En av dem, en 61 år gammel kvinne, er i live og er innlagt på sykehus i kritisk tilstand. En 12 år gammel gutt, en 30 år gammel mann og en 44 år gammel kvinne døde.

De første elementene i etterforskningen viser at ofrene ble drept med kniv. Det vil bli bedt om obduksjoner for å fastslå dødsårsaken, sa Jeffrey Madre ved New York Police Department.

Den mistenkte, bosatt i Bronx bydel, var kjent for politiet for en tidligere voldssak i hjemmet.