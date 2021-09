Dramaskolen Lamda finner “alvorlig forholdsbrudd” under tidligere president | Sarah Frankham

En undersøkelse av påstander mot den tidligere sjefen for Englands eldste dramaskole har ført til et “alvorlig sammenbrudd i forholdet” mellom ham og noen ansatte på grunn av “svakheter i kommunikasjon, ledelse og endringsledelse”.

Sarah drar til Frankham Som regissør Lamta (London Academy of Music and Dramatic Art) Etter 18 måneders arbeid.

Hans avgang ble kunngjort i august. Samtidig sa Lamda at hun mottok klager om visse aspekter av hennes oppførsel og ledelsesstil.

På mandag, Lamda ga ut en lang uttalelse Den uttrykte støtte for Frankhams ambisjoner og handlinger på jobben, men ga også bekymring for dødsstraff. Frankcom ga ut en uttalelse der han sa at han var stolt av prestasjonene hans.

Gikk til Frankham Lamta Med et mål i tankene sa han, “å få til endring, å gå videre i mangfold og å bringe en passende tilnærming til opplæring for et yrke”.

Et av hans første trekk som direktør for Lamda var å redusere den første runden med revisjonsgebyrer for å komme inn på skolen.

Lamda-styret sa at det støtter endringer og restrukturering ledet av Frankham, men sa “det må være en forskjell mellom støtte for endring og støtte for måten endringer gjennomføres på.”

Oppsummert sa rapporten: “Undersøkelsen fant bevis på et alvorlig sammenbrudd i forholdet mellom direktøren og noen av de ansatte på grunn av svakheter i kommunikasjon, ledelse og endringsledelse.

“Måten å håndtere endringer på er ikke alltid tydelig eller inkluderende.”

Under rettssaken var Frankhams handlinger “ikke ondsinnede eller ment å forårsake nød” og hendelsene ble forverret av epidemien.

Frankham er en respektert skikkelse i det britiske teatret. Før han begynte i Lamda, tilbrakte Frankham 21 år på Manchester Royal Exchange, hvor han har vært kunstdirektør siden 2014.

Han fortsatte å samarbeide med Maxine Peak, og ledet henne om produksjoner inkludert Hamlet, Frøken Julie, Glade dager Og En sporvogn som heter Desire. Hun etablerte også Brentwood -prisen for dramalærer, Den største i Storbritannia.

I rapporten Frankham var han direktør for Lamda og direktør for skuespilleropplæring. “Jeg sier opp fordi omstendighetene som utgjør begge stillingene ikke bidrar til selskapet og helsen min.”

Han la til: «Jeg er stolt over det jeg har oppnådd, omsorgen og aktsomheten jeg har gitt alle studenter og ansatte i en situasjon uten sidestykke.

“Jeg er et menneske, men det er ting som kan håndteres bedre, og jeg tror jeg alltid har jobbet på en åpen, samarbeidsvillig og empatisk måte.”

Støttet av Frankham tidligere denne månedenEt åpent brev til Lambda Group til støtte for Sarah Frankham “. Signatørene inkluderer rundt 70 heltids- og frilans Lamda-ansatte og bransjefigurer som Shakespeare’s Globe art director Peek og Michael Terry.

Lamda -styrets rapport sier at det vil bli lært erfaringer og tiltak vil bli iverksatt, “sa Frankcom, som sa i mai at det hadde indikert sin vilje i mai, selv før klagene ble mottatt, for å sikre at fortsatt endring ble implementert på en rettferdig og inkluderende måte .

Den konkluderte med: “Styret retter sin hjertelige takk til Sarah for all hennes innsats i Lamda og gratulerer med hennes fremtidige planer.”