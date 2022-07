Dramatisk vri: Amber Heard ber dommer om å oppheve dommen på grunn av «feil jury» i rettssaken

Fredag ​​24. juni, Amber Advocates Hørsel Skuespilleren skal angivelig anke sin domfellelse etter en ærekrenkelsessak mot eksmannen Johnny Depp. De juridiske teamene til de to skuespillerne møttes i retten Fairfax (Virginia)En kontrakt må avtales i utgangspunktet.

Møtet kommer bare uker etter en offentlig rettssak mellom de to eks-ektefellene, hvor Amber Hørsel 15 millioner ble pålagt å betale. Johnny Depp ble bøtelagt med 2 millioner dollar. I følge trykk FristDommeren i møtet Mrs. Hørsel, Elaine BreithoftKlienten hans må legge ut en obligasjon på 8,35 millioner dollar før anken kan behandles formelt.

jeg er Breithoft Imidlertid, som tidligere nevnt Hørsel Ettersom hun «absolutt ute av stand» til å betale beløpet hun ble pålagt å betale, ble også anken foreldet av henne.

Ny En rettssak?

I følge TMZSkuespillerinnens advokater sendte inn nye dokumenter i Virginia denne uken og ba en dommer om å oppheve dommen til fordel for Johnny Depp i sin helhet, avvise klagen eller beordre en ny rettssak.

Årsakene de gir er mange, men faller i utgangspunktet inn i 3 kategorier: For det første argumenterer han for at Johnny Depp manglet tilstrekkelig bevis for å overbevise en jury om at ordene hans skadet karrieren og kostet ham roller.

Johnny Depps karriere var allerede på stram ledning – innenfor «Pirates of the Caribbean»-franchisen – før hans op-ed i desember 2018, men Ambers advokater hevder at han var ansvarlig for det.

I tillegg ravgruppen hørt Johnny Depp og hans advokater sier at de ikke klarte å bevise at han handlet med en reell intensjon om å skade.

Rikelig er også vektlagt Hørsel Artikkelen fra 2018 ga ikke Johnny Depp navn.

På toppen av det hevder Amber og teamet hennes at en av jurymedlemmene som bestemte skjebnen hennes ikke var personen hun ble kalt til retten, og at retten overså dem ved ikke å avhøre dem ordentlig. Ifølge TMZ var det jury nr. 15, fødselsåret er på papiret 1945.

Teamet til Amber sporet raskt opp denne svindleren – de tror han er yngre enn det – og det ser ut til at mannen kan være født på 1970-tallet.

Dermed har de krevd at retten skal etterforske denne saken. Hvis det viser seg at han ved en feiltakelse ble plassert i juryen, er det en grunn til å droppe det hele og begynne på nytt.

En dommer har ennå ikke tatt stilling til forespørselen hans. Johnny Depps advokat Ben MelHan sa at dette var å forvente og at det ikke var noen substans i bevegelsen.