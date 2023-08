Dramatisk vri i Ducasse d’Ath: «Vill», «djevelen», bærer ringen sin

Overraskelse på Ducasse d’Ath denne søndagskvelden. Mange seere ventet spent på å oppdage de nye egenskapene til «Savage». Nå kjent som «Devil», en referanse til hans originale karakter, måtte karakteren utvikle seg under prosesjonen for å begynne transformasjonen. En endring som skal fullføres neste år. Denne endringen skjedde imidlertid ikke, snarere tvert imot: karakteren satte ringen tilbake på nesen hans, som han symbolsk fjernet i 2022 i et forsøk på å roe ting ned. Her er hva ordfører Bruno Lefebvre sa tidligere: «Le Savage vil være i begynnelsen av prosesjonen. Han vil utvikle seg på slutten av prosesjonen og det vil være en overraskelse på slutten av paraden. Jeg kan ikke si mer enn det foreløpig. Det blir en fantastisk djevel n mer menneskelig utseende. Denne nye presentasjonsmodellen vil være fullt effektiv under Ducasse 2024.«.

I ingen tilfeller var det provoserende Vi spurte ordføreren om denne «uforanderligheten». Her er hans reaksjon på rallyet:Borgerkommisjonen har allerede valgt at han skal kalle seg Djevelen. Borgerkommisjonen har ikke fullført sitt arbeid og fortsetter å fungere. Jeg vet ikke hva som skjedde, for jeg er fortsatt i prosesjon. Men Borgerkommisjonen blir siste ord. Barbaren tilhører byen Aath, la oss se hvordan det går«. Vår reporter tar det opp, utseendet hans skjedde ikke som rapportert og neseringen ble delt ut.»Tretthet og kanskje alkohol kan sette det ned. Jeg vet ikke hvilken tilstand han var i. Uansett vil Borgerkommisjonen ha det siste ordet.«, svarte den utvalgte.»Imidlertid var det ikke i noe tilfelle provoserende«, han la til. READ Mysteries Roundup i februar: Familier, hemmeligheter er viktige i disse fangede sidesvingene Kunst En påminnelse om kontroversen