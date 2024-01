DRC og FN for å trekke seg fra MONUSCO

Spesialrepresentant for FNs generalsekretær i Den demokratiske republikken Kongo og sjef for MONUSCO, Ms. Bintou Keita og visestatsminister, utenriksminister og Francophonie Christophe Lutundula bekreftet dette ønsket denne lørdagen 13. januar. De to institusjonene må jobbe sammen for en progressiv, ansvarlig, verdig og eksemplarisk avgang fra oppdraget til Den demokratiske republikken Kongo. Dette sa de under en pressekonferanse holdt i Kinshasa.

«Våre team jobbet i synergi, konstruktivt og med stor ansvarsfølelse. De utarbeidet en dekommisjoneringsplan for en progressiv, ansvarlig, respektfull og eksemplarisk tilbaketrekking av MONUSCO og satte premissene for en gradvis overføring av oppgaver fra MONUSCO til den kongolesiske regjeringen. Sikkerhetsrådet støttet denne planen, og FNs fredsbevarende operasjon Sammen vil vi implementere denne frigjøringsstrategien for å implementere statsoverhodets visjon om å trekke MONUSCO tilbake som en modell for endring. sa Christophe Ludundula.

Et historisk øyeblikk

På sin side har spesialrepresentanten til FNs generalsekretær i DRC, Ms. Bintu Keida takket kongolesiske myndigheter for deres engasjement og åpne samarbeid gjennom hele prosessen.

«For første gang har FNs sikkerhetsråd vedtatt et mandat som ber MONUSCO om å trekke seg fra DRC. Dette er et historisk øyeblikk. Vi vil ikke spare noen innsats med våre kongolesiske partnere for å bringe denne prosessen til en vellykket avslutning. Vi vil fortsette å bruke MONUSCOs deaktivering som en modell for vellykket overgang til FNs fredsbevarende operasjoner.Jeg hilser beslutningen fra kongolesiske myndigheter velkommen.Fru Geeta påpekte.

Denne dissosiasjonen skjer i tre forskjellige stadier.

Den første fasen av denne frigjøringsplanen innebærer fullstendig tilbaketrekking av MONUSCOs militær- og politielementer fra Sør-Kivu-provinsen etter april 2024. I dette tilfellet vil mange MONUSCO militærbaser bli overført til regjeringen.

Den andre fasen sørger for tilbaketrekking av MONUSCO fra Nord-Kivu etter tilbaketrekningen fra Sør-Kivu og ved avslutningen av den første fasens tilbaketrekkingsvurdering som anmodet av Sikkerhetsrådet.

Den tredje fasen vil starte etter fullføringen av fase 2 og dens evaluering og vil føre til fullstendig tilbaketrekning fra Iduri-provinsen.

MONUSCO gjentar sin forpliktelse til å implementere sitt mandat for å beskytte sivile sammen med kongolesiske sikkerhets- og forsvarsstyrker.

Den 19. desember 2023 ble MONUSCOs mandat enstemmig fornyet av Sikkerhetsrådet for ett år, med hovedfokus på begynnelsen av oppdragets løsrivelse.