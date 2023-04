Dreamland-Dreambaby: bekymringer etter kunngjøringen av det ekstraordinære arbeidsutvalget

JegInnkallingen til et ekstraordinært næringsråd onsdag formiddag i Dreamland-Dreambaby, begge kjeder som tilhører Colruyt-gruppen, er en bekymring for den kristne fagforeningen ACV Puls. – Vi er redd dette ikke er gode nyheter, sa tillitsvalgt Quinn Rosen tirsdag kveld.

Invitasjonsbrevet spesifiserer ikke ledelsens intensjoner. «Vi forventer at dette er viktige nyheter. Hos Colruyt er det ikke vanlig å kalle inn fagforeningssekretærer for «normale» nyheter,» presiserer ACV-medlemmet. «Det er ingen hemmelighet at DreamLand ikke har gjort det bra i det siste.»