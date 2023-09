Drenthe Euro: Wout van Aert vender tilbake til sin søken etter titler og trøyer etter hvert

Skuffet over prestasjonen hans under Worlds i august i fjor (5., 1:37 bak vinneren, Remco Evenepoel(ikke i Nederland etter å ha brukt for mye energi på Vueltaen) Wood Van Aert I onsdagens EM-tidkjøring i Trente (se direkte på RTPF-video) forberedes det til å konkurrere med hevn.

WVASom spesialist på individuell innsats har han kun vunnet én gang denne sesongen, i det belgiske mesterskapet i Herzl 22. juni.

I Nederland vil han delta på arrangementet sammen med ham Yves LampaertVinner av åpningstidsrittet av Tour de France i København i 2022. Men siden den gang har Southall Quick-Step-rytteren hatt liten suksess …

Blant deres motstandere, britene Joshua Darling (Nr. 3 i verden og vinner av Renewie Tour Time Trial indikerte at han var favoritten. Wood Van Aert) og sveitsiske Stephen Kung (Vinner i 2020 og 2021) og Stephen BissegerTittelinnehaveren vil prøve å skinne.

fransk Remy CavaghnaVinneren av Tour of Slovakia var en av outsiderne.

Ingen anelse skjøntOgre Filippo CannaNylig vinner av Tour de Wallonia og Vuelta-tidsforsøket hvor han viste at han er i toppform. En konsentrasjonsprøve i Euro road race.

Banen som er funnet rundt Emmon er flat og full av lange rette. Peletonets store motorer bør gjøre det mulig for den å prestere godt. Den korte distansen (28,6 kilometer) vil overraske den ene eller den andre…