Drepe Putin for å stoppe krigen? Den russiske ambassaden i Roma rettsforfølger La Stampa

I en artikkel publisert 22. mars skrev journalist og krigskorrespondent Dominico Guerrero: «Militær intervensjon er avvist, diplomatisk løsning fungerer ikke, alt som gjenstår er å myrde Jorz i hendene på noen som står ham nær».

«Dette er den første planen til Biden, NATO og europeerne: noen i Moskva må myrde Putin og frigjøre oss fra byrden,» sa han.

Men krigskorrespondenten ble bortført to ganger i Libya i 2011 og deretter to ganger i Syria i 2013: «Er vi overbevist om at den voldelige elimineringen av tyrannen ikke vil forårsake enda mer kaos? Vi kan bare være i fortvilelse.»

Russlands ambassadør i Italia, Sergei Rashov, sendte inn en klage fredag ​​morgen til påtalemyndigheten i Roma med påstand om oppfordring til kriminalitet.

Da han forlot retten, fordømte diplomaten artikkelen som «brudd på etikk, etikk og presseregler».

På spørsmål fra AFP benektet direktøren for La Stampa de «grunnløse påstandene».

«Dominico forklarte fjerningen av denne teorien (…) Utover det moralske spørsmålet, skriver han at denne løsningen ville være verre enn sykdommen, fordi den ville utdype Russlands følelse av hevn», tryglet Massimo Giannini.

«Vi avviser lærdommen til de som driver informasjon på en måte som vi kjenner til i deres eget land. Den russiske ambassadøren kan ikke lære oss pressen,» sa han.

La Stompa har støtte fra mange politiske partier og tjenestemenn, inkludert regjeringssjefen Mario Draghi.

Han snakket med journalister i Brussel etter EU-toppmøtet. Drake sa: «Jeg vil gjerne uttrykke min solidaritet med alle journalistene i La Stampa og dets direktør, Mr. Giannini.

I en kommentar til den russiske diplomatens klage sa han: «Han er i utgangspunktet ambassadøren til et land der det ikke er pressefrihet.»

«Og hjemme er det (pressefrihet, red.anm.). Hjemme er vi bedre, vi er mye bedre,» sa han.

Tidligere har den italienske statssekretæren Benedetto Della Vedova forsvart «friheten til italienske journalister til å skrive og bruke yrket sitt».

«Dette er en betydelig forskjell mellom Italia, Europa, liberale demokratier og Putins Russland. Innbyggere arresteres kun fordi de kaller krig krig,» sa han på sin Twitter-konto.