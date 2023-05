Drevet av aksjemarkedet gir statlige investeringsfond enorm avkastning

er enorm Suverent formuesfond Av verden tjente Norwegian 893 milliarder kroner (76,5 milliarder euro) i første kvartal, drevet av et oppgang i aksjemarkedet, meldte den norske sentralbanken, som har ansvaret for administrasjonen, fredag. Denne ytelsen, som representerer en avkastning på 5,9 %, lar fondet, en av de største investorene på planeten, utslette omtrent halvparten. Et stort tap (151 milliarder euro) led i fjor. I slutten av mars nådde verdien svimlende 14,294 milliarder kroner (1,223 milliarder euro), eller nesten 2,6 millioner euro for hver av de 5,5 millioner nordmennene.

«Aksjeinvesteringer bidro sterkt til resultatene dette kvartalet,» sa fondets nummer to, Trent Grande, i en uttalelse. «Oppgangen i aksjemarkedet er hovedsakelig drevet av teknologisektoren og ikke-essensielle varer som luksus,» la han til. Aksjeinvesteringer utgjorde 70,1 % av porteføljen, og ga en positiv avkastning på 7,4 % i første kvartal. Fondet har eierandeler i mer enn 9 200 selskaper over hele verden, tilsvarende 1,5 % av den totale markedsverdien.

Obligasjonsinvesteringene (27,3 % av eiendelene) steg 2,7 % i samme periode, mens investeringer i eiendom og unoterte fornybare energikilder, som representerte henholdsvis 2,4 % og 0,1 %, kom i minus på -1,0 %. (…)

