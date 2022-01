Drew McIntyre virkelig skadet – c-News

Den lille overraskelsen som fanget vår oppmerksomhet på den første dagen av årets første WWE-arrangement. Drew McIntyre kunne beseire Madcap Moss på kvelden, da den tidligere WWE-mesteren ble angrepet bak scenen av kveldsmotstanderen og sidespilleren Happy Corbin. En debut som McDyre som sitter på benken en stund.

Det er fordi han faktisk er skadet … Så WWE 1 day annonserte at vi hadde en nakkeskade som en del av historien, bortsett fra for å dekke over denne “falske” skaden. Ekte. I følge Fightful, Drew McIntyre har vært alvorlig skadet en stund og blir undersøkt og behandlet.. Den eksakte skaden er ikke frigitt, men PWInsider har tatt opp “ekte nakkeproblemer i minst flere uker”.

Dette øyeblikket, som er under angrep i 1 dag av Drew McIntyre Happy Corbin og Madap Moss, har som mål å forhindre at stjernen dukker opp på en stund. Håper han ikke er ute på lenge, Vi nærmer oss nå Royal Rumble som finner sted om 4 uker. Vi ønsker ham en rask bedring.

Bildekreditt: WWE