Drives og Hubject Plug & Charge -partnerskapet begynner

Drives og Hubject samarbeider om å kjøre Plug & Charge -utgang. Drivkraften for dette ble gitt av Mer Group, som bytter til Drives ‘operativsystem for å administrere ladeinfrastrukturen i Europa og forventes å være den første som får utbytte av dette samarbeidet.

Gjennom sitt samarbeid ønsker spillerne å akselerere introduksjonen av plug & charge. Automatisk autentisering og ladeautentisering er basert på ISO 15118 -standarden. Plug & Charge gjør RFID -kort og mobile prosessorer overflødige, noe som krever at kjøretøyet kommuniserer direkte med ladestasjonen.

Hubject er et joint venture i Berlin som hevder å ha etablert et globalt laderett med flere leverandører med mer enn 300 000 tilkoblede ladepunkter og mer enn 960 B2B-partnere i 52 land på fire kontinenter. Det tyske selskapet vil fungere som en sertifiseringsmyndighet i partnerskapet og garantere den grunnleggende krypteringen for digital kommunikasjon som er autorisert, betalt og belastet gjennom såkalte datterselskap eller bladsertifikater.

Tidligere denne uken kunngjorde Hubject en allianse med SmartLap og den europeiske plattformen e-clearing.net for å fremme plug & charge-teknologi. Formålet med denne avtalen er å gjøre “Ubegrenset lading” tilgjengelig for alle partnere i Hubject, Smartlab og e-clearing.net.

I mellomtiden har Tel Aviv utviklet operativsystemet Startup Drives ladeinfrastruktur, som er ISO 15118 -sertifisert, som er en plug & charge -basert standard. Brukere av operativsystemet kan aktivere plug & ladning. Bare denne uken kunngjorde Mer Group kjøpet av en israelsk leverandørs programvaresystem for sin europeiske ladeinfrastruktur.

Mer Group er et nylig dannet, tysk tysk selskap, de to selskapene som ble kjøpt opp av energikonsernet Stotcraft, eeMobility og E-Wald, som omdøpte Mer Solutions GmbH og Mer Germany GmbH til henholdsvis det europeiske merket. Ifølge den fortsatt unge Mer Group har standardisering blitt nødvendig på grunn av oppkjøp av selskaper i Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Behovet oppsto for sentralt å administrere flere systemer, enheter, landsspesifikke standarder (f.eks. Kalibreringslov) og transaksjonsgrensesnitt. Mer -teamet har nå valgt programvarenettstedet fra Drives som “den eneste organisasjonen som håndterer alle forretningstransaksjoner og prosesser over hele Europa”. Avgjørende faktorer er grenseoverskridende tariffer, energistyring og fakturering, evnen til å integrere seg med Marines nåværende løsninger og muligheten for spesifikasjoner for spesifikke markeder som Tyskland og Storbritannia. Mer hensiktsmessig støtter denne løsningen også flere valutaer og språk, samt full intern roaming i Europa.

Drives er basert i Tel Aviv og betjener, ifølge egen informasjon, kunder i 28 land, inkludert EVgo, Gilbarco Veeder-Root, ElaadNL og ESB, i tillegg til to spesifikke investorer-Volvo Group og Centrica. Nettstedet “forvalter for tiden titusenvis av EV -ladere i Nord -Amerika, Europa og APAC som brukes av 800 000 EV -drivere”, heter det.

På sin side sies Mer å ha spilt en nøkkelrolle i samarbeidstilnærmingen mellom Drives og Habjekt. “Vi ser på ISO 15118 som en viktig byggestein for å gi våre kunder den enkleste og beste ladeopplevelsen. Samarbeidet er et perfekt eksempel på vår ambisjon om å bli det mest kundesentriske EV-ladefirmaet i Europa, til tross for mangfoldet av maskinvare, vi kan tilby den samme brukeropplevelsen. “Anton Agots, administrerende direktør i GmbH.

