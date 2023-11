Drivstoffpriser i Frankrike: en velkommen nedgang

Etter en lang periode med stigende priser kan franske bilister endelig puste. Drivstoffprisene er vitne til en betydelig nedgang, en trend som faller sammen med nedgangen i oljeprisen i globale markeder.

En oversikt over priser ved pumpen

Ifølge den siste rapporten utstedt av departementet for miljøtransformasjon er det registrert en merkbar nedgang i drivstoffprisene. Sist uke var gjennomsnittsprisen på 95 blyfri bensin €1,78 per liter, det samme som diesel. På sin side falt prisen på blyfri 95-E10 bensin til 1,7828 euro per liter, en nedgang på 3,6 cent. Super SP98 tapte også 3,2 cent, og satt på 1,8688 euro per liter.

Diesel og bensin: Varsling om fallende priser

Diesel koffert

Diesel, ofte det billigste drivstoffet, så også en nedgang, men det er mindre uttalt enn andre drivstoff. Den tapte to øre, og selges nå for 1,7812 euro per liter, et nivå under det symbolske nivået på 1,80 euro, det første siden juli i fjor.

Årsaker til denne nedgangen

Denne prisnedgangen skyldes blant annet kollapsen i oljeprisen. Prisen på Brent-råolje er for tiden rundt $80, mens prisen på US West Texas Intermediate-råolje er rundt $75. Denne situasjonen kommer som et resultat av nedgangen i global etterspørsel, som ble forsterket av tvilen rundt OPEC+-reguleringen og produksjonspolitikken.

Det avgjørende OPEC+-møtet

Organisasjonen av oljeeksporterende land og dens allierte (OPEC+) viser tegn på skjørhet. Deres planlagte møte for å fastsette produksjonskvoter i 2024 er utsatt og vil endelig bli holdt via videokonferanse. Ifølge analytikere, selv om noen medlemmer allerede har redusert produksjonen, forventes det ikke ytterligere betydelige kutt. Dette tyder på at prisene ikke vil stige nevneverdig på kort sikt, med mindre det er store geopolitiske hendelser.

Utsikter i Frankrike

I Frankrike forventes drivstoffprisene å holde seg stabile, med små variasjoner. Det skal bemerkes at disse prisene ikke fullt ut reflekterer virkeligheten i markedet, fordi mange merker valgte å selge til kostpris, noe som reduserer virkningen av oljeprissvingninger.

Dette fallet i drivstoffprisene gir franske forbrukere etterlengtet lettelse. De langsiktige utsiktene er imidlertid fortsatt usikre, avhengig av dynamikken i oljemarkedet og fremtidige politiske beslutninger.