Drivstoffpriser: Van Petegem krever omvendt skralle

Nestlederen til PTB estimerte at økningen i drivstoff utført siden mai 2020 vil berike staten med nesten 500 millioner euro takket være merverdiavgiften, gjorde seg selv til folkets stemme: “ enI dag skal vi betale for bensin så vi kan gå på jobb, beklager. mennesker lider. De må betale 15 euro mer sammenlignet med året passerer.”

Som svar sa finansminister Vincent van Bettieghem at han ville gå inn for retur av den omvendte skralle. Et system som lar staten senke drivstoffavgiften (for tiden €0,60 per liter) for å kompensere for økningen i drivstoff.

“JJeg er fullt klar over hvor vanskelig det er for innbyggere og familier som møter prisene på pumpen Minister forklarte. Vi kan ikke svikte dem. Vi må ty til et system som avlaster familiene. Omvendt skralle kan fungere som denne isolatoren for å redusere husholdningskostnadene. Jeg vil forsvare meg med tilfredshet for å kontrollere prisøkningene igjen [via le cliquet inversé]. Men vårt endelige mål bør være å ha mer bærekraftig mobilitet. Derfor blir det bare en midlertidig løsning.»