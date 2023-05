Drømmejobb: Et selskap tilbyr å betale deg for å reise til Europa i sommer

© Drømmejobb: Et selskap betaler deg for å reise til Europa i sommer

Liker du å reise? Denne annonsen for en drømmejobb kan interessere deg! Bagasjeoppbevaringsselskapet Radical Storage søker etter en person til å teste nattog i Europa fra juli 2023 til januar 2024. Reportasjebilder forteller deg mer.

En drømmejobb i sommer

Alt vi gjør, Fra maten vi spiser til måten vi beveger oss på Slipper ut utslipp til atmosfæren som har innvirkning på miljøet.

Men noen tiltak har større effekt enn andre. Dermed kommer omtrent 2,5 % av globale CO2-utslipp fra luftfartIfølge data fra International Council for Clean Transportation (ICCT).

Sammen med andre gasser og damper produsert av luftfart, er luftfartsindustrien som helhet ansvarlig for omtrent 5 % av den globale oppvarmingen.

når Flyselskaper blir kritisert for sitt høye karbonavtrykkÅ reise med tog blir mer og mer moteriktig.

Faktisk større respekt for miljøet, Men billig, det regnes ofte som den beste løsningen for å reise i Europa.

Nattog går igjen!

Akkurat som vi legger den bort lenge nok, er Night Train tilbake på scenen.

Mer moderne biler, komfortable køyer…nattog har gjennomgått en ansiktsløftning de siste årene.

Dermed fortsetter det europeiske jernbanenettet å utvide seg og tilby passasjerene nye attraksjoner.

Tre nye grenselinjer ble lansert i 2022.

Også i 2023 utvides tilbudet ytterligere med en ny skattekobling Brussel, Berlin, Rotterdam og Amsterdam. Den ble lansert denne torsdagen 25. mai, anm Geo. En annen rute mellom Sveits og Praha er også planlagt.

Det er en drømmejobb som mange vil være interessert i.

Egentlig er bagasjeoppbevaringsselskapet Radical Storage Ser etter henne «Offisiell tester» Nattog.

Kandidatens mål for denne drømmejobben er å sove på nattog over hele Europa denne sommeren. Og spesielt for å rapportere reisen hans.

Hva må jeg gjøre for å søke?

En drømmejobb som passer inn i det blomstrende miljøet med bærekraftig reiser og med det nok en gang de mye omtalte nattogene.

«På grunn av denne boomen i bærekraftig reise, ønsket vi å sette noen av disse togene på prøve. Spesielt hvis du kan sove mens du sykler »Spesifiserer radikal lagring budbringer.

Søkere til denne drømmejobben bør ha et godt skriftlig engelsk nivå.

Konkret skal de rapportere

– Kvalitet på søvn

– Valuta for pengene

– Tjenester som tilbys av hvert tog

– Mottak av personalet

Radical Storage tilbyr en avgift på rundt 575 euro.

For å søke på denne drømmejobben, gå til kontaktskjemaet på nettsiden til Radical Storage. https://travel.radicalstorage.com/night-train-tester/

Da må du forklare, spesifikt hvorfor «Med 300 ord eller mindre, […] Kandidaten bør være natttogtester.