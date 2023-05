Droneangrep retter seg mot Moskva: Russland gjengjelder

jeg erEtter et enestående droneangrep i Moskva tirsdag morgen, anklaget Russland Vesten for å støtte Ukraina til å utføre stadig mer «uansvarlige» angrep på Kiev.

Som svar på den russiske streiken

Russlands president Vladimir Putin sa tirsdag at et enestående droneangrep rettet mot Moskva var et svar på et russisk angrep på et ukrainsk militær etterretningshovedkvarter.