Droner målretter russisk Pskov flyplass og ødelegger militærfly: Et sjeldent angrep fra fronten

«Kl. 23:28 (20:28 GMT) den 29. august ble vi informert om at et Il-76 militært lastefly tok fyr,» sa nødetatene i departementet for beredskapssituasjoner tirsdag kveld. Statlige nødetater Ria Novosti og Tas.

Kilden spesifiserte ikke antall berørte enheter eller deres status. Ifølge Doss ble fire Il-76 skadet, mens Ria Novosti nevner to fly.

Regionalguvernør Mikhail Vedernikov kunngjorde et droneangrep på Pskov flyplass over natten, noe som førte til en midlertidig stenging.

Han kan se en enorm brann og høre skrikene fra eksplosjoner og sirener med en video som følger med meldingen. Ifølge ham var det ingen ofre.

Kreml fortsetter etterforskningen av Prigozhins død: «Det er åpenbart at det er forskjellige versjoner»

På ettermiddagen forsikret lederen at «alt er (nå) tilbake til det normale». «Flyplassen vil begynne å fungere fra i morgen,» kunngjorde han i et telegram.

Mens Ukraina og Moskvas grenseområder nå jevnlig blir målrettet av droner, som det russiske militæret skylder på Ukraina, er denne typen angrep sjeldne i Nord-Russland.

Pskov, hovedstaden i grenseregionen Estland, Latvia og Hviterussland med samme navn, ligger 800 km nord for Ukraina. Den ble allerede truffet av droner i slutten av mai.

Et lignende angrep forrige uke rettet mot en flyplass i naboregionen Novgorod, og ødela eller skadet minst ett militærfly.

Det russiske forsvarsdepartementet indikerte også at det i løpet av natten fra mandag til tirsdag avverget nattlige droneangrep i de vestlige regionene Moskva, Bryansk, Orel, Kaluga og Ryazan.

Russland sier generelt at de skyter ned eller nøytraliserer disse enhetene, og at de forårsaker liten skade og ingen personskader.

Likevel har flere enheter siden mai lyktes med å unndra russiske radarer, nå sentrum av Moskva og skade bygningsfasader.

Russiske grenseområder er også under konstant artilleriild, som noen ganger er dødelig.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsket velkommen «krig kommer til russiske grenser» i slutten av juli.

Ukrainas militære har satt i gang en massiv motoffensiv for å frigjøre områder okkupert av russiske styrker sør og øst i landet. Så langt har fremgangen vært begrenset, men Kiev håper fortsatt å bryte russiske høyborger.