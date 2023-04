Dronning Blanche av Sverige som ble Queen of Beers

Dessverre blir ektefeller villedet. De lar seg faktisk slå av profetiene til den hellige Birgitta. Deres militære og økonomiske styring av kongeriket ville vise seg å være katastrofal. Erik XII av Sverige avsatte sin far for å bringe Sverige inn i en krig mot Danmark, men han døde under mystiske omstendigheter, som snart ga kongeriket tilbake til Magnus Eriksson. Blanche dyrket sin kunstneriske lidenskap, og inviterte poeter og kunstnere til hoffet hennes. Han er fortsatt veldig populær i Sverige, hvor han introduserte fransk kultur. En populær svensk vuggevise «Rida, Rida Ranga» er dedikert til henne. Han døde i 1363, etterfulgt av sin andre sønn, Haakon, den fremtidige kongen av Norge.