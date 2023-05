Dronning Camilla ble tvunget av Charles III til å opereres: en ansiktsløftning av en astronomisk mengde

Charles III ble konge 6. mai, og i dette historiske og uforglemmelige øyeblikket ble hans kone Camilla senere dronning. Før de kommer dit, må paret overvinne mer enn ett hinder. Charles, den gang prins av Wales, var forelsket i Camilla før han kjente Diana. Dette ville også bidratt til at Diana Spencer ble kona til Charles. Etter hjerteprinsessens tragiske død møter Camilla William og Harry, og de to elskerne vil formalisere romantikken. Men før det må hun gå gjennom boksen.»på fasaden«, er dette hva Bertrand Mayer Stabley rapporterer i sin bok Charles III var kjærlighetsløs (Red. City).

Da dronning Elizabeth II bestemte seg for å gifte ham med Camilla Parker Bowles, tenkte vi seriøst på å ta vare på sistnevntes image. På dette tidspunktet, Charles III «Han hadde ingen betenkeligheter med å følge anbefalingene fra kommunikasjonsekspertene sine og forbedre elskerinnens utseende for å matche standardene som kreves av et medlem av kongefamilien.«. Og det går gjennom den estetiske medisinboksen.»På seks måneder bruker det astronomiske beløp på å gjøre om «fasaden»; Ti tusen pund er nødvendig for å gjenopprette og bleke tennene hans«, får vi vite. Forfatteren fortsetter som følger: «Hun sletter deretter kråketær og linjer rundt munnen med Botox-injeksjoner i pannerynker, en serie peelinger og laserbehandlinger..»

En forstyrrende lukt

Etter å ha tatt vare på ansiktet og smilet hennes, må Camilla gå videre til klesstilen. I dette arbeidet lærer vi at den fremtidige konen til Prins Charles av Wales mister deretter to kjolestørrelser»Med tilsyn av en anerkjent ernæringsfysiolog«.»Landsstøvler og formløse tweedbukser erstattes snart av designerdresser og figurnære kjoler designet av Valentino.«, skriver forfatteren om emnet. Og palasset ønsker ikke å se henne forbedre seg bare fysisk. Den nylig ble dronningen av England må slutte å røyke, «Førti år med trelldom hadde fått henne til å følge lukten av iøynefallende tobakkI 2003 ville Camila bryte ut av denne skadelige avhengigheten.