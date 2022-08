Dronning Elizabeth åpner en pub på eiendommen hennes i Sandringham

Den britiske kongefamilien vil aldri slutte å forbløffe oss, spesielt når det kommer til kulinariske spørsmål! Som en naturlig forlengelse av virksomheten i fremstilling av gin og champagne (den første smaksatt med planter samlet fra Buckingham-hagen, den andre laget med druer høstet i Kent og West Sussex), nye aktiviteter av dronningen av England vil også referere til bar- og restaurantdrift.

Nærmere bestemt den faste eiendommen til Sandringhami norfolk, planlegger å transformere en av bygningene sine, som var en sosial klubb innviet på begynnelsen av 1900-tallet. Dørene måtte stenge i 2020 på grunn av pandemisom logisk nok førte til nedgang i abonnementene.

Etablissementet inntar en typisk edwardiansk stil som gjenkjennes på de to lave etasjene og dens røde leirstein.

L»eiendomsutviklerannonse fremkaller, i første etasje, et rom dedikert til hovedbarenen Bassengets rom Y to rom med utsikt over hagen og a kommode begrenset for en mer konfidensiell tjeneste.

Ovenfor vil det også være nødvendig å finne en funksjon for Tre rom tilgjengelig i baderom og i kjøkken. Disse plassene kan godt være egnet for fremtidige leietakere, med mindre de foretrekker å leie dem.