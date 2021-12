Dronning Elizabeth II gir 9 dollar i gave til sine 550 ansatte hvert år

Folk og kongefamilien

En gave vi ikke vil se under treet vårt …

Dronning Elizabeth II måtte avlyse et tradisjonelt julemåltid på Windsor Castle på slutten av 2021 på grunn av trusselen om Omigron-variasjon. Vi håper hun slipper å si opp de 550 gavene hun har valgt ut til alle sine ansatte. Dette er faktisk en annen tradisjon for dronningen av England; Hvert år i julen gir han gaver til alle ansatte for å ønske dem en god ferie.

En pudding fra merket Tesco

I 2021 valgte han en spiselig gave: Tesco-merkepuddinger, priset til 8 per stk. Før dette valgte hun puddinger fra Queen Harrods eller Fortnum & Mason. I dag må disse internasjonale distributørene ta seg av bestillingen. Alle ansatte vil motta en julekupong for arrangementet.

Tidligere år ble gartnere, tjenere, politi og andre arbeidere behandlet med en spesiell smykkeskrin, champagnefløyte eller bilderamme med bildet av dronningen. Hver gave ble ledsaget av et gratulasjonskort fra dronningen og Herren av Edinburgh. I nærheten av juletreet på Windsor Castle og Buckingham Palace gir noen ansatte dem gaver direkte for å takke dem for arbeidet.