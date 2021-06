Dronningen hadde på seg en akvamarin brosje for å hylle sin avdøde mor da hun deltok på Trooping the Color i går for å markere 95-årsdagen.

Den 95 år gamle kongen hadde på seg en art deco-brosje satt med diamanter og lyseblå akvamariner da han deltok på arrangementet i går på Windsor Castle.

Dette stykket har vært i den kongelige familien i flere tiår, og dronningmoren hadde en gang en brosje Under et besøk til Windsor Castle i mars 1939 med den franske presidenten LeBron.

Hans majestet etterlot dyrebare smykker, som kom fra 1930-tallet, og da dronningmoren døde i 2002, hadde hun på dem ved mange anledninger.

Majestet, som hadde den spesielle brosjen for sin årlige julesending i 2015, hadde den sist i 2017 på et hagefest på Buckingham Palace.

Dronning Elizabeth hadde også på seg et resirkulert due-grått ensemble med gule aksenter for hennes offisielle bursdagsfeiring på den tradisjonelle Trooping of the Color-seremonien i går.

Hun så strålende ut i det smarte ensemblet – avvik fra sin vanlige lyse fargepalett – parret med sin vanlige sorte støvelveske og svarte lakksko med sølvkroker.

King viste tidligere frakken og den matchende platehatten med piggblomster, hans signaturperle og hvite hansker på Royal Ascot Women’s Day i 2019.

Pelsen ser ut til å være modifisert sammen med knappene på frontslottet, noe som gir den et nytt utseende for dagens anledning.

Dronningens fetter, hertug av Kent, sluttet seg til ham i dag som oberst av Scotts Guard på One of the Fort’s.

For andre år på rad blir militærminnet om dronningens offisielle bursdag holdt i hennes Berkshire-hjem i stedet for London sentrum, men omfanget har økt det siste året.

Hjemmedivisjonens soldater og musikere marsjerte til marsjeringsområdet ved Windsor Castle før seremonien, og opprettholdt en sosial avstand på opptil to meter, samtidig som vaktene kunne vise frem sine presise marsjferdigheter.

Senior militæransvarlig som planla feiringen sa at målet hans var å skape en ‘uforglemmelig og forbedret dag’ for kongen.

Oberstløytnant Guy Stone og hans mannskap jobbet i flere måneder med å arrangere arrangementet på Windsor Castle, kjent som Mini Trooping the Color.

Deltakende vakter er pålagt å rapportere til lokalsamfunn i Storbritannia og NHS når de tjener i utlandet under epidemier eller militære operasjoner.

Sitat Duke, oberst, Scots Guards, sluttet seg til statsoverhodet for seremonien og F Company Scots Guards marsjerte fargen på 2. bataljon Scots Guards av team av vakter.

Løytnant Gale Stone ble spurt om planlegging av dronningens offisielle bursdagsfeiring: ‘Det var sterkt etterspurt; Som alle andre måtte vi takle bukta, noen måtte isoleres, så de kunne ikke være i marsjen. ‘

Han forklarte at det var et ekstra problem med mangel på daglig opplæring i seremonielle plikter fordi forskyvningen av vaktseremonien på Buckingham Palace har blitt suspendert siden mars 2020 for å unngå et overfylt møte.