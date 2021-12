Dronning Maxima av Nederland kom tilbake til alle aspekter av statsbesøket sitt i Norge

Denne søndagskvelden inviterer Kongebloggen til å se mer detaljert de forskjellige lookene som dronning Maxima av Nederland hadde på seg under sitt statsbesøk i Norge med kong Willem-Alexander forrige uke.

Masse resirkulerte klær. Hun reiste til Norge sammen med ektemannen kong Willem-Alexander på statsbesøk i Norge fra tirsdag 9 Torsdag 11. november 2021, Dronning Maxima av Nederland hadde bare på seg klærne, kåpene, bikubene, skoene, stolene, hanskene, clutchveskene og veskene hun allerede kjente. Det må sies at i kong Harald V og dronning Sonjas land var det en jevn vekst i hovedtemaene som ledet deres andaktsprogram. Så hvilket bedre eksempel kan en nederlandsk suveren kone gi enn å gå tilbake med klærne hun allerede hadde på seg og pyntene hun allerede hadde i garderoben.

En original kjole og ikke minst!

Likevel dukket moren til prinsessene Catherine-Amalia, Alexia og Arian opp ved en anledning. En ny kjole. Og ikke minst. Om kvelden den andre dagen opptrådte hun og hennes kongelige ektemann for første gang offentlig til en konsert i regi av et norsk kongepar. Regjeringsmiddag dagen før Skapelse av en dansk designer ved New Munch-museet i Oslo, ved Glaze Iverson i Nederland. En spektakulær himmelblå kjole er utsmykket med gullsirkler i forskjellige størrelser, hvorav de største er med forskjellige perlemønstre. Alle er perforerte og avslører noen steder huden til en ung femtiåring, mens andre steder er det en kjøttfarget fôr.

Denne kjolen inviterer deg til å besøke Royal Blog of the Paris-konkurransen denne søndag kveld. Men alle de andre opptredenene til dronning Maxima des Pace i løpet av hennes tre dager i Norge. Se