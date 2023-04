Dronning Sofia Song Contest i Norge avviser kandidater med dobbelt russisk og tysk statsborgerskap

Dronning Sofias internasjonale sangkonkurranse i Norge i sommer har fjernet sopranen Anastasia Taratorgina fra utvalget på grunn av hennes dobbelte tyske og russiske nasjonalitet.

Konsekvensene av krigen i Ukraina merkes fortsatt av russiske kunstnere. Siden begynnelsen av konflikten, i mars 2022, har russiske kunstnere befunnet seg i en delikat posisjon, kalt til å uttrykke seg og posisjonere seg mot krigen i Ukraina. I fjor nektet mange internasjonale konkurranser å delta på russiske artister. Og boikottene som ble strengest fordømt World Federation of International Music Competitions understreket i en uttalelse at «Ingen kandidat kan betraktes som en representant for sin regjering, og ingen deltaker kan automatisk bli erklært som representant for en ideologi på grunn av sin nasjonalitet.»

Dessverre er det fortsatt mange tilfeller av diskriminering, noe saken om unge Anastasia Taradorgina viser. Dette Operawires nettsted Personen som avslørte saken sa: «Konkurransen fastsetter at alle med hviterussisk eller russisk pass ikke vil få delta, og hevder å ha tilgang til Sopranos offisielle e-poster.» Sopranen spilte inn i Tyskland og insisterte på at hun hadde bodd i Tyskland i mange år. Argumenter som ikke overbeviser organiseringen av konkurransen, som tydelig sier i reglene for konkurransen at den ikke vil godta noen søknad fra russiske sangere og sangere, viser sin solidaritet med det ukrainske folket.

Stillingen deles ikke av organisasjonen til Queen Elizabeth International Music Competition, hvis sangversjon begynner om en måned 21. mai. I fjor ga konkurranseorganisasjonen ut en uttalelse som sterkt fordømte Russlands invasjon av Ukraina, og sa:Alle unge artister uansett nasjonalitet er velkomne.» I år er de to russiske sangerne blant de 64 kandidatene som skal presentere seg i første runde, som finner sted i Flaggy fra 21. til 22. mai. Blant disse kandidatene har vi også fire belgiske sangere. Vi ser frem til å se deg på alle RTBF-medier fra 21. mai for å fortsette reisen.