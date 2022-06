«Du bør ikke kaste ut noen fordi du elsker en kvinne eller mann»: En fransk influencer klager etter å ha blitt kastet ut av Dubai

En ekstraordinær sak er opprettet av riksadvokatens kontor i Wesol, Frankrike. Etter å ha blitt evakuert fra Dubai flyplass av lokale myndigheter, har den franskpåvirkede Ibrahim Kodin sendt inn en klage. 21-åringen, som har 600 000 følgere på Snapshot og Dictoc, mener politimannen han må forholde seg til ble tatt bort av en homofil. «Dette er ikke normalt!», argumenterer han.

Fakta skjedde i midten av mai. Sammen med en annen innflytelsesrik venn bestemte Ibrahim Kodin seg for å flytte til Dubai, den førsteklasses beliggenheten til sosiale medier-stjerner i mange år. «Passet mitt er gyldig, jeg gjorde en PCR-sjekk, men en tollbetjent ba meg gå til immigrasjonskontoret for å få visum.» , husket han i et intervju med franceinfo. Den unge mannen ville være alene i dette rommet i syv timer uten å spise eller drikke. Han bestemmer til slutt sin skjebne når en politimann kunngjør at han blir utvist fra De forente arabiske emirater. Ingen grunn ble gitt ham da.

Ibrahim forklarer at politibetjenten ringer ham når han blir tatt med på flyet som er ansvarlig for å ta ham til Frankrike. » Ser ikke fyren med deg ut som kjæresten din?», Han spør etter påvirkning. Ordene som sjokkerte ham mest. «Dette er tull! Når vi deporterer noen, er det ikke fordi han er farlig eller fordi han ikke er i god stand, det er fordi han elsker en kvinne eller en mann.» Han protesterer.

Ikke «all skjønnhet er rosa»

Fortsatt i mørket om den offisielle årsaken til utvisningen hans, håper Ibrahim Gadin å få et takkesvar på klagen hans. Men hvis den unge influenceren bestemmer seg for å avsløre sitt rampete eventyr, er det hovedsakelig fordi han vil blokkere mot de som vil til landet. «Dubai er ikke vakkert, det er rosa slik vi ser det på sosiale medier», Han avslutter.

Landet er allerede isolert av en rekke rapporter fra menneskerettighetsgrupper. Kartet som ble utgitt av International Association of Lesbians and Gay (ILGA) i desember 2020 minner oss om at homofili fortsatt er forbudt i landet. LHBTQI+-personer risikerer dødsstraff der under sharia og islamsk lov. «Det er ingen bevis for at denne frasen har blitt brukt mot LHBT-personer.»Indikerer imidlertid Stiftelsen MenneskeverdLHBT er en internasjonal organisasjon som bruker loven for å beskytte menneskerettighetene til mennesker.

I sin rapport for 2021, Amnesty International Fordømmer alvorlige menneskerettighetsbrudd begått av myndighetene gjennom året. «Spesielt vilkårlig internering, brutal og umenneskelig behandling av fanger, undertrykkelse av ytringsfriheten og angrep på privatlivets verdighet. En del av den frivillige organisasjonens rett til helse peker på respekten og holdningen til myndighetene overfor personer som ikke er statsborgere, som har mistet retten til et nasjonalitet og er forhindret fra å få tilgang til visse offentlige tjenester. «Domstolene utførte henrettelser og henrettelser fant sted «, heter det i rapporten.

Human Rights Watch Han argumenterer for at UAE-tjenestemenn fortsetter å investere i en «myk makt»-strategi som er progressiv, tolerant og respekterer rettigheter. «De forente arabiske emirater fortsetter å hindre representanter for internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og FN-eksperter fra å utføre uavhengige inspeksjoner i landet og besøke fengsler og interneringssentre.» Foreningen legger til.