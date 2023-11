Du bør koble fra enheten hver kveld før du legger deg for å spare penger

Av Lauren Sokiasian

Energi er fortsatt et stort budsjett i husholdningen i dag. Derfor er det viktig å vite hvordan du kan spare penger når du kan.

Noen apparater i hjemmet bruker mer strøm enn andre, dette er et faktum. Hvis vi ikke skal koble fra kjøleskapet i løpet av natten, finnes det allerede hvitevarer som kan kobles ut. Standby-forbruk er reelt og veldig viktig for noen hverdagslige ting. Det er ingen tilfeldighet at vi anbefaler å koble fra alle enheter når du skal på ferie, selv for noen dager.

Dette er enheten som bør kobles fra hver kveld

For å spare penger bør du koble fra TV-en. Hvis det ikke er enheten du vurderer først, har en studie bekreftet at TV-standby-forbruk har en betydelig innvirkning på regningen din. Bare å koble den fra hver natt kan redusere regningen med opptil 11 %.

Ta med utvendige apparater til butikken, bruk Maison & Travaux-siden, på retrouve internettboksen, ordinatoren, den primære, tørketrommelkonsollen, grillen-pain, bouilloire, mikro-onderne eller encore maskinen For vask.