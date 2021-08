En av de skjulte luksusene til Netflix Hvordan det utvider grensene for det amerikanske publikummet.

Selv om du bare snakker engelsk, kan du se dem reise over tid, se karakterene bli ranet i en spansk bank eller gjenopplive norrøne myter i Norge. Med dette internasjonale verket følger den fantastiske følelsen av å bli nedsenket i en annen kultur. Glem flyreiser over lange avstander; Alt du trenger for å lære om tradisjonene i et annet land er et sterkt nok WiFi -signal.

Dette gjelder spesielt denne italienske science fiction -filmen fra 2020, som bruker klassiske komedie teknikker med en klassisk moderne vri.

Ferier på Mars Det er en film regissert av Neri Barendi, den beste italienske filmskaperen i 2020. Det er en del av en italiensk undertype Cinipannetones“Grovt oversatt” filmjulebrød. “Sinipannetoni Klassiske komediefilmer utgitt i julen, men sjelden om jul, kan alltid glede seg over en morsom og bitter komedie.

Selv om komedien er primitiv, skaper påvirkningskulturen et helt subplot. Warner Bros. Italia

Helligdager på Mars, Den siste Cinepannetoni -filmen følger den kompliserte ungkaren Fabio mens han prøver å gifte seg med sin nye kjæreste til tross for at han forlot kona og barnet for mange år siden. Det kan virke som et morsomt forbilde for en komediefilm, men Fabios løsning gjør det til en flott science fiction. For å komme seg rundt loven bestemmer Fabio seg for å gifte seg på Mars, hvor mennesker fra jorden har opprettet et feriested.

Som alle klassiske vitser, er det en helt uavhengig handling: Fabios sønn Giulio og kjæresten hans, Marina, reiser til Mars i håp om at Marina vil avsløre påvirkning fra et par som tror forholdet deres er falskt. Underveis støter de på Fabio, hvis døde far får sønnen til å gå av veien for en romfart.

Massimo Boldi og Christian de Sica Giulio og faren Fabio. Warner Bros. Italia

Når Giulio løper inn i et svart hull, blir han 50 år gammel. Nå er sønnen til Fabio en gammel mann, og Marina er ikke akkurat begeistret for situasjonen. Gjennom løgner, forkledninger og mange frekke vitser prøver far-sønn-paret å gå til bryllupet og få Giulio tilbake til hvordan han skal være.

Fabio og (gamle) Giulio spilles av Christian de Rico og Massimo Boldi, Ben Stiller og Owen Wilson fra Cinibannetoni. De har spilt i filmer sammen i over 20 år, og kjemien deres er ubestridelig selv om parets eldste er 18 år gammel. Humor er et utilgivelig antikkens komediedelta og en komedie Amerikansk pai Filmer på lik linje.

Enten du er en internasjonal entusiast eller en teksting, hvis du leter etter en måte å flykte til en annen kultur og en annen planet Ferier på Mars.