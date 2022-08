Du er for øyeblikket ikke autorisert til å få tilgang til denne mappen eller filen

Hvis du lykkes Du er for øyeblikket ikke autorisert til å få tilgang til denne mappen melding og ikke får tilgang til filer eller mapper på grunn av tillatelsesproblemer, viser denne artikkelen hvordan du løser problemer med fil- og mappetillatelse i Windows 11/10/8/7. Et av de største problemene vi står overfor med Windows er tillatelsesproblemene! De fleste synes det er kjedelig. Her er noen tips for å hjelpe deg med å løse disse problemene. Mesteparten av tiden kan det være vanskelig å åpne filer fra en ekstern harddisk etter oppgradering til Windows. I slike tilfeller kan du prøve å tillate denne mappen.

1]Ta eierskap til mappen eller filen

Mesteparten av tiden er eierens mappetillatelse satt til «Trusted Installer». I slike tilfeller vil du motta denne meldingen «Du er for øyeblikket ikke autorisert til å få tilgang til denne mappen«. Når du klikker på Fortsett, blir meldingen Tilgang til fil nektet. Prøv igjen.

I slike tilfeller kan du ta eierskap av mappen eller filen for å åpne eller få tilgang til den. Det er forskjellige måter å bli huseier på. Den enkleste måten er å bruke ta eierskap-snarveien i hurtigmenyen.

Last ned og bruk Ultimate Windows Tweaker for enkelt å legge den til i høyreklikk-kontekstmenyen.

En viktig ting å huske på om dette er at du må bruke det med omhu. Grunnen til at jeg understreker dette punktet er at jeg har sett mange situasjoner der folk vil prøve å overta systemfiler eller mapper. Endring av tillatelsen kan føre til at systemet krasjer.

For eksempel kan du se mappen Dokument og innstillinger i C-stasjonen på en Windows-datamaskin. Personer som har oppgradert fra Windows XP kjenner kanskje ikke «Brukere» i stedet for Dokument og innstillinger. Så hvis de prøver å få tilgang til den, og de vil få tillatelsesfeilen. Dokument og innstillinger er bare et knutepunkt for kompatibilitet med eldre programmer. Hold deg alltid unna Windows, programfiler osv.

2]Deaktiver brukerkontokontroll

La oss si at du ga tillatelse, men den kan fortsatt ikke åpnes eller redigeres. Det neste jeg vil gjøre er å deaktivere UAC eller brukerkontokontroll. Noen ganger kan UAC blokkere autorisasjon. Sørg for å slå den på igjen når du har gjort endringen.

Klikk på Windows Start-knappen, og klikk deretter på Kontrollpanel. Kontrollpanelet vises

Velg Store ikoner på høyre side under Vis etter-menyen (hvis du ikke allerede er i visningen Store ikoner).

Dette vil vise kontrollpanelets funksjoner som ikoner. Finn og klikk på Brukerkontoer.

Brukerkontopanelet vises.

Klikk på alternativet Endre innstillinger for brukerkontokontroll. Dialogboksen Brukerkontokontrollinnstillinger vises.

Windows UAC-innstillinger har en glidebryter for å bytte mellom ulike varslingsnivåer

det vil skje aldri gi beskjed

Legge merke til: Det vil være nødvendig å starte datamaskinen på nytt etter at du har valgt denne innstillingen.

Når du har fullført oppgaven, endre markøren til «Gi meg beskjed bare når programmer prøver å gjøre endringer på datamaskinen min«.

I slekt: Du trenger tillatelse for å utføre denne handlingen.

3]Aktiver innebygd administratorkonto

Hvis deaktivering av denne UAC ikke fungerte, er følgende trinn Aktiver innebygd administrator Regning. Den innebygde administratoren er en skjult administratorkonto i Windows, som opprettes under installasjonen av operativsystemet. Det vil ikke være noen begrensninger på denne kontoen. Sørg for å slå den av etter bruk.

Klikk på Windows Start-knappen og skriv inn CMD

Høyreklikk på CMD og klikk på Kjør som administrator

Kommandoprompten åpnes og skriv deretter

net user administrator /active:yes

Trykk Enter, du vil få en melding «Kommando utført vellykket».

Lim inn nettverksbrukerbehandler trykk deretter ENTER.

trykk deretter ENTER. Vennligst bytt ut etiketten for passordene du vil angi for administratorkontoen.

For å deaktivere administratorkontotypen

net user administrator /active:no

4]Tilbakestill standard sikkerhetstillatelser

Hvis det mislykkes, er det noe galt med operativsystemet ditt. Noen ganger kan registerinnstillingene rote til. I disse tilfellene kan vi prøve å tilbakestille standard sikkerhetstillatelser.

Klikk på Windows Start-knappen og skriv inn CMD

Høyreklikk på CMD og klikk på Kjør som administrator.

Kommandoprompten åpnes og skriv deretter inn:

secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase . sdb /verbose

Se denne Microsoft KB313222 for mer informasjon om denne kommandoen.

Start datamaskinen på nytt og prøv den ut.

5]Kjør System File Checker

Hvis det ikke hjelper, prøv å kjøre System File Checker.

Klikk på Windows Start-knappen og skriv inn CMD

Høyreklikk på CMD og klikk på Kjør som administrator

Kommandoprompten åpnes og skriv deretter SFC/SCAN og trykk Enter.



Hvis ingen av trinnene ovenfor hjalp, kan det hende du har å gjøre med et korrupt operativsystem. Prøv å kjøre en reparasjonsinstallasjon eller a Tilbakestill denne PC-en.

