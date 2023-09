Du er «verdt» mye penger hvis du har en iPhone

Hvis du eier en iPhone, er du mer verdt enn de som eier en Android-smarttelefon. Det er ikke vi som sier dette, men en kjent analytiker kjent for sine studier om Apple.

Det er en ganske merkelig statistikk som Horace Dediu nylig tok opp. Grunnlegger av firmaet Asymco, denne amerikanske analytikeren av rumensk opprinnelse er en spesialist i økonomien til mobiltelefoner, og mer spesifikt Apple. Det er nok å si at han er et stort navn i onkel Sams land, etter å ha fullført en mastergrad ved Harvard om emnet, blir han jevnlig bedt av nasjonale aviser om å svare på ulike intervjuer.

Og det som nettopp kom ut i et innlegg publisert i Asymco blogg Den er mildt sagt original. I ti år har han studert hva Apple, og dermed iOS, kunder rapporterer sammenlignet med Google, og dermed Android, kunder. Den gang anslo han at halvparten av iPhone-brukere betaler fire ganger mer enn de med Android-terminaler. I dag ville dette tallet vært mye høyere, ettersom iOS-brukere ville brukt syv ganger mer enn Android-brukere på apper.

Vision Pro kan ytterligere fremheve dette gapet

For å gjøre dette stolte analytikeren på et tiår med data samlet inn fra utviklere, de første interessentene, samt intelligente beregninger. Vi sparer deg for hodepine ved å presentere hele demoen, men forstår at Androids 2,5 milliarder aktive brukere bruker mindre enn de 650 millioner på iPhone.

«Men Apples base har også vokst til over 1 milliard brukere (650 millioner butikkbrukere). Dette fremhever at Apple faktisk har vokst og diskriminert kunder. Det fikk ikke bare en milliard kunder, men også de beste milliardkundene.»avslutter analytikeren.

Nærmere bestemt, i 2022 rapporterer Apple månedlige inntekter per bruker i applikasjoner på $10,4. På Android synker dette tallet til $1,4. Men med Vision Pro kan Apple-kunder tjene enda mer, ifølge Horace Dediu. Ifølge ham kan disse $10,4 multipliseres med ti, noe som gir Apple inntekter per kunde på opptil … $100 per måned.

