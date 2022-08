«Du fjerner en del av magien»: Yoann Riou avslører ansiktet til far Foras uten sminke og vekker irritasjon hos Internett-brukere (bilde)

Denne lørdagen 13. august ble Yoann Riou med Jean-Luc Lemoine i gameshowet Fort Boyard. Et spill som er over 30 år gammelt, men som fortsatt har et element av mystikk. Veldig emosjonell av sin deltakelse i liturgien, delte sportsjournalist Yoann Riou et bilde med stedets mester, Father Foures. Problemet? Yan Lee Gak legemliggjør karakteren uten sminke og kostyme. «Jeg elsker dette bildet så mye at jeg er veldig imponert. Jeg hadde det utrolige privilegiet å møte den ekte Yan Lee Kak, som har avvæpnet menneskeheten og personifisert far Furas med ekstraordinær ynde i flere tiår,» skrev han i innleggets bildetekst.

På Twitter er nettbrukere rasende

Hvis en minoritet gleder seg over tanken på å finne ansiktet til far Furas, er andre mer grusomme. «Det er mange som ikke kjenner ansiktet hans, og på grunn av deg er det mange som søker ham nå. Du tar del av magien fra mange mennesker… som ikke spurte deg noe. du er en idiot…«, skrev en bruker i bildets kommentarfelt.»Jeg fant dette Johns ansikt… I alle vennskap, Jeg er der for at du skal fjerne den…» ,» Du drepte spillet! Fader Foures er Father Foures! Sønnen min trodde det!», Lagt til andre Twitter-brukere.

«Ansiktet hans er synlig på Internett»



Overfor noen få kritikere bestemte sportsreporteren seg for å svare. Hvis han erklærer å ikke se på kontroversen bortsett fra to/tre kommentarer, forsvarer han seg: «Ansiktet hans er synlig på internett med bare ett klikk. Noen er tatt fra hjernen.»