Du har aldri sett Prisoner of Azkaban før

Denne kvelden fortsetter TF1 sitt maraton Harry Potter. Vanligvis på slutten av 90-tallet ble J.K. Den første kanalen belønner seerne sine ved å utforske universet Rowling har forestilt seg. Fra klokken 21.10 kan du følge Harry gjennom hans tredje skoleår på Galtvort. Mens han forbereder seg på å returnere til School of Wizards, oppdager den unge mannen at mannen som er ansvarlig for foreldrenes død, har rømt fra fengselet. Regissert av Alfonso Cuaron, ligger denne filmen stolt på toppen av favorittfilmene våre om den lille trollmannen med briller. Denne inspirerte romanen skal ikke overgås, og den nye utgaven av Minalima-samlingen er den perfekte anledningen til å lese eller gjenlese. Harry Potter og fangen fra Azkaban Finn elementer som blir oversett på grunn av mangel på tid.

I oktober 2020, den nye versjonen Harry Potter og De vises stein. Ved å forlate versjonene illustrert i Frankrike av Jean-Claude Götting eller Bloomsburys britiske utgaver, foretrekker Minalima-paret å bruke kunsten sin til fordel for sagaen de har jobbet bak kulissene i mer enn et tiår. Mirabora og Eduardo skapte en rekke tilbehør for filmenes behov, sin egen grafiske identitet og flere dusin guidebøker. Gjennom disse dristige verkene vekker de liv til mange ikoniske scener, for eksempel det dødelige sjakksettet for å beskytte Nicolas Flamels verk i slottets innvoller. De dekorative elementene er funksjonelle og eksponert gjennom smart lek på pop-up pappen. Et år senere er dette én gang Mysteriekammeret å dra nytte av slik fortrinnsbehandling. Denne 12. oktober 2023, Fangen fra Azkaban har nådd bokhandlere over hele verden og er vel verdt en omvei.

Hvis du ennå ikke har hatt sjansen til å besøke London for å bla gjennom butikken Minalimas husDet er fortsatt et steinkast fra der det spilles Harry Potter og det forbannede barnet, ikke få panikk. De to kunstnerne har allerede etablert butikk i Frankrike for en midlertidig utstilling arrangert i samarbeid med RATP. Til tider 25-årsjubileum for den første bokenIle-de-Frances offentlige transportnettverk er dekorert Franklin D. Roosevelt stasjon I trollmannsverdenens farger. Om bord finner du noen av illustrasjonene gitt i de tre bøkene og andre hentet fra Sagaen. Vakre dyr. Inntil da kan passasjerene benytte seg 4. desember.

Samtidig ønsker Callimart Gallery velkommen til de dekorative elementene og verkene til House of Minalima. For første gang i Frankrike stiller de to kunstnerne ut verkene sine for fans av den lille trollmannen med briller. På stedet, i 30 rue de l’Université i Paris, kan du kjøpe tre bind av sagaen, men også illustrerte versjoner av de ikoniske historiene. Skjønnhet og fare Eller Peter Pan. Butikken vil være åpen mandag til lørdag fra 11.00 til 19.00 frem til 9. mars.