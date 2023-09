Du har kanskje allerede danset til hiten hans «All Star»: Steve Harwell fra den amerikanske gruppen Smash Mouth dør 56 år gammel

Steve Harwell, grunnleggeren og tidligere frontfiguren av den amerikanske gruppen Smash Mouth, kjent over hele verden for «All Star» og «Walkin» on the Sun», er død i en alder av 56 etter en sykdom, kunngjorde gruppens agent mandag. For spesialiserte tidsskrifter.

Smash Mouth ble global fremtredende allerede i 1997 med albumet «Fush You Mang» og hiten «Walkin» on the Sun», som Harwell krediterte Rolling Stone i 2019, «endret musikk og måten folk lytter til musikk på» takket være til denne «lyden vi laget» og «ingen kan kopiere».

To år senere, i 1999, ble nok en hit med tittelsporet «All Star» fra albumet «Astro Lounge» nominert til en Grammy Award og dukket opp på lydsporet til storfilmen «Shrek».

Ifølge New York Times har «All Star», som har gjennomgått flere tilpasninger over nesten 25 år, blitt strømmet nesten en milliard ganger på Spotify.

I sin pressemelding hyllet Robert Hayes sangeren «med signaturstemmen», som forlot gruppen sin i oktober 2021 etter en konsert i delstaten New York, hvor han fornærmet publikum.