Du har kanskje alltid drukket feil champagne

Av Lauren Choukiasian

Når ferien nærmer seg, tenker du kanskje på å få noen flasker champagne. Du må fortsatt drikke ordentlig…

Ofte, når vi har en anledning til å feire eller i slutten av året, tar vi et lite glass champagne for å markere anledningen. Det er dypt forankret i våre tradisjoner. Det ser imidlertid ut til at mange av oss ikke smaker det… Dette forklarer en sommelier i spaltene til Le Parisien.

Feilen vi alle gjør er å drikke champagne

Hvis du drikker champagne fra en fløyte som alle andre, tar du helt feil. Faktisk, ifølge sommelier Philippe Jamesy, lar det ikke drikkens aroma utvikle seg.

Fløyten ville faktisk tillate mer «ytelse, men det ville være for flyktig (…) og vinen ville være helt flat». På den annen side har mer flammende glass «bedre spredning av det populære karbondioksidet inne i væsken.» Duften av den forgiftede delen av champagnen kan da utvikle seg. Ikke bare boblene, men også hintene kan føles.

Hvilket champagneglass å velge? Det er mulig å kjøpe champagneglass kommersielt. Ellers kan vinglass hjelpe, da de er brede og derfor lar aromaen utvikle seg.