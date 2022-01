Du har tid: Kapasiteten til PS5 vil ikke bli fullt utnyttet før i 2022

Foreløpig er det vanskelig å fange den splitter nye PS5. Er du en av de spillerne som ennå ikke har plukket opp neste generasjonskonsoll? Så vi har litt informasjon for å trøste deg: Ifølge administrerende direktør Sony, vil egenskapene til PS5 aldri bli brukt.

Presentert under et intervju Tass.com for media, ga Sony-sjef Jim Ryan ut en oppsiktsvekkende uttalelse. Ifølge ham vil ikke den fulle kraften til den nye PS5 bli brukt før i 2022. Relativt gode nyheter for alle spillere som ennå ikke har fått neste generasjonskonsoll.

2022

Dette er imidlertid veldig vanlig. For hver konsoll er det nødvendig for Development Studios å vente noen måneder for å bruke alle funksjonene til konsollen. Men 2022 er fortsatt for sent.

Historien har vist at utviklere gjør fremgang bare i det andre eller tredje året. De trenger vanligvis litt tid på å venne seg til materialet. Så det kan være i 2022 at spillere vil se fantastiske ting som 2015 eller 2016 i forrige generasjon. Jim Ryan, PDG av Sony Interactive Entertainment.

Men vi kan lovlig stille følgende spørsmål: Hvorfor kjøpe alle de store spillene som ble annonsert i 2021 Gran Turismo 7, God of War 2 Hvor Horisont Forbidden West Hva om de ikke bruker konsollfunksjonen? Jim Ryans rare strategi for å promotere fremtidige konsollspill. Bør vi forvente dårlig optimaliserte spill? Vi kan tvile på at de første spillene som allerede er utgitt på konsollen allerede var visuelt imponerende og tilbød ytelse aldri sett før på en konsoll som 120 bilder per sekund.

Så ja, spillene vil være bedre enn PS4, men det ser ut til at alle studioer må vente til 2022 for å oppnå samme mestringsnivå som den nye Sony-konsollen.