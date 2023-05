Du kan endelig «aldri feste» oppgavelinjeikoner, takket være dette verktøyet

Windows 11 tilbyr mange nye funksjoner og et nytt design, selv om Microsoft har fjernet noen viktige funksjoner som finnes i tidligere versjoner av Windows. For eksempel mangler den mye omtalte funksjonen «aldri kombiner» oppgavelinjeikoner fra Windows 11. For å fikse dette problemet har en Windows-utvikler laget et gjenopprettingsverktøy for oppgavelinjefunksjonalitet.

For de som ikke vet, er «Aldri Kombiner»-ikonfunksjonen i utgangspunktet en gruppering av oppgavelinjefaner. Hvis den er aktivert, viser rullegardinmenyen Taskbar Buttons forskjellige oppgavelinjeknapper for hvert vindu og viser programetiketter på oppgavelinjeknappene. Hvis du ikke vil at Windows skal knytte oppgavelinjeknapper for samme applikasjon og skjule applikasjonsetiketter, bør du velge alternativet «Aldri tilknytte».

Forrige måned ble oppgavelinjefunksjonen oppdaget i en Windows 11 Dev Channel Insider-bygg, noe som tyder på at Microsoft jobber med det. Du trenger imidlertid ikke vente lenge på muligheten til å ankomme, ettersom et tredjepartsverktøy kalt «Shell Frosting» utviklet av Alphacore kan hjelpe deg med å gruppere oppgavelinjefaner. Imidlertid, ifølge utvikleren, er den underliggende koden «ustabil», så appen kan krasje oftere enn du ønsker.

Du hører stadig en oppdatert Windows 11-oppgavelinje med ugrupperte elementer og etiketter. Selv om koden er ustabil, kan litt magi bringe den til live og fikse kritiske krasj Introduserer du Shell Frosting? En måte for deg å nyte de upolerte skallstykkene på forhåndhttps://t.co/FzmJ8uKSGC pic.twitter.com/ppNFYaEwdZ — Albacore (@thebookisclosed) 8. mai 2023

En av de mest etterspurte funksjonene i Windows 11 er alternativet «Kombiner aldri». Mange oppgraderer ikke til Windows 11 bare på grunn av mangelen på denne funksjonen. Jo raskere Microsoft introduserer dette i Windows 11, jo bedre. Men tredjepartsverktøy som StartAllBack og Shell Frost kan hjelpe til med aggregering av faner på oppgavelinjen i Windows 11. Gratis prøveperiode.

Shell Frosting-appen er ikke tilgjengelig i Microsoft Store. trenger deg Få Shell Icing fra GitHubOg det er helt gratis for alle som bruker Windows 11.